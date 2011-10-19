دربی گیلان را بیش از حد حساس می کنند/ این هم یک بازی سه امتیازی است

ابراهیم قاسمپور در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب در خصوص دیدار ملوان بندرانزلی - داماش گیلان گفت: این بازی نه تنها برای تیم داماش، بلکه برای تیم ملوان هم یک بازی سخت و دشوار است. اصلا در لیگ برتر بازی آسان وجود ندارد و هیچ تیمی از حاشیه امنیت برخوردار نیست، نه در خانه و نه در بیرون از خانه.

وی با اشاره به تمرینات خوبی که بازیکنان تیم داماش طی روزها و هفته‌های اخیر پشت سر گذاشته‌اند، گفت: بازیکنان تیم داماش در دیدارهای گذشته با انگیزه و احساس مسئولیت ظاهر شده و توانایی‌های خود را نشان دادند. آنها توانمندی‌های خود را به رخ کشیده و با کسب نتایجی مطلوب جایگاه تیم را در جدول ارتقا دادند.

سرمربی تیم فوتبال داماش گیلان از بازیکنان تیمش، ملوانی‌ها و هواداران دو تیم خواست به دور از حاشیه و جنجال تنها به دنبال ارائه بازی خوب باشند و گفت: بازی ملوان - داماش هم یک بازی است به مانند دیگر دیدارهای لیگ برتری که بیشتر از سه امتیاز ندارد. متاسفانه بیش از اندازه این بازی را حساس و بزرگ کرده‌اند که می تواند روی کیفیت بازی تاثیر بگذارد.

قاسمپور که برای نخستین بار حضور در دربی گیلان را تجربه می کند با یادآوری اینکه دربی‌ها همیشه کیفیت لازم را ندارند، گفت: درست است که این بازی حساس و ویژه است اما برای هر دو تیم بیش از سه امتیاز ندارد. ما به همین خاطر بدون توجه به حواشی تنها به دنبال ارائه فوتبال خوب خواهیم بود.

وی با ابراز امیدواری از اینکه روند روبه رشد تیم داماش گیلان همچنان ادامه یابد، گفت: خوشبختانه بازیکنان با دل و جان تمرین و بازی کرده و شرح وظایف خود را به خوبی در زمین پیاده می کنند. امیدواریم این روند در دیدار با ملوان و مسابقات پیش رو ادامه یابد.

سرمربی تیم فوتبال داماش گیلان در خاتمه از محرومیت محمد غلامی و محمدرضا مهدوی از همراهی این تیم در دیدار با ملوان خبر داد و گفت: غلامی در بازی داماش - فولاد خوزستان از زمین اخراج شد و محمدرضا مهدوی نیز با کارت زردی که در آن بازی دریافت کرده سه کارته شد تا همراهی تیم در بازی با ملوان محروم شوند.

دیدار تیم‌های فوتبال ملوان بندرانزلی و داماش گیلان در چارچوب هفته یازدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور روز جمعه هفته جاری در ورزشگاه تختی بندرانزلی برگزار خواهد شد.