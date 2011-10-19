نرخ سکه در بازار کاهش یافت/ قیمت دلار آزاد 1264 تومان

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم امروز چهارشنبه در بازار 585 هزار تومان، طرح جدید 567 هزار تومان، نیم سکه 263 هزار تومان، ربع سکه 143 هزار تومان و سکه گرمی 74 هزار تومان است.

این نرخها دیروز به ترتیب 590 هزار تومان، 570 هزار تومان، 265 هزار تومان، 144 هزار تومان و74 هزار تومان بود.

بانک مرکزی قیمت هر قطعه سکه تمام بهار طرح جدید برای عرضه در شعب بانکی در روز جاری را 554 هزار و 320 تومان، نیم سکه را 257 هزار و 400 تومان، ربع سکه را 140 هزار و 400 تومان و گرمی را 72 هزار و 800 تومان تعیین کرد.

این نرخها دیروز به ترتیب 552 هزار و 240 تومان، 255 هزار و 840 تومان، 138 هزار و 840 تومان و 72 هزار و 280 تومان بود.

نرخ هر اونس طلا امروز در بازارهای جهانی 1653 دلار و هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 50 هزار و 160 تومان است.

صرافان بازار نرخ هر دلار آزاد را امروز 1264 تومان و هر یورو را 1743 تومان اعلام کردند، همچنین بانک مرکزی نرخ دلار و یورو را با روندی افزایشی در روز جاری به ترتیب 1066 تومان و 1473 تومان تعیین کرد.