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۲۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۴:۰۹

حجت الاسلام الهیان:

سه روحانی مستقر در بروجن مشغول فعالیت هستند

سه روحانی مستقر در بروجن مشغول فعالیت هستند

بروجن - خبرگزاری مهر: رئیس تبلیغات اسلامی بروجن گفت: سه روحانی مستقر در بروجن مشغول انجام فعالیتهای فرهنگی و مذهبی هستند.

حجت الاسلام مجید الهیان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دو نفر از این روحانیون در روستا مستقر هستند، افزود: حجت الاسلام ملک علی بهرامی در روستای دهنو و حجت الاسلام براتعلی در روستای کنرک در این شهرستان مستقر هستند.

وی تعداد روحانیان مورد نیاز بروجن را چهار نفر برشمرد و تصریح کرد: نامه درخواست روحانی برای استان ارسال شده است.
 
رئیس تبلیغات اسلامی بروجن تاکید کرد: رونق یافتن مساجد و رفع شبهات فکری مردم از آثار حضور روحانی در مساجد است.
 
حجت الاسلام الهیان تقویت بنیه‌ دینی جوانان و جلوگیری از به انحراف کشیده شدن آنان را از دیگر آثار حضور روحانی دانست و از مسئولان استان خواست اقدامات لازم را در زمینه استقرار روحانی در بروجن انجام دهند.
 
کد مطلب 1437762

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