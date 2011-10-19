سه روحانی مستقر در بروجن مشغول فعالیت هستند

حجت الاسلام مجید الهیان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دو نفر از این روحانیون در روستا مستقر هستند، افزود: حجت الاسلام ملک علی بهرامی در روستای دهنو و حجت الاسلام براتعلی در روستای کنرک در این شهرستان مستقر هستند.

وی تعداد روحانیان مورد نیاز بروجن را چهار نفر برشمرد و تصریح کرد: نامه درخواست روحانی برای استان ارسال شده است.

رئیس تبلیغات اسلامی بروجن تاکید کرد: رونق یافتن مساجد و رفع شبهات فکری مردم از آثار حضور روحانی در مساجد است.

حجت الاسلام الهیان تقویت بنیه‌ دینی جوانان و جلوگیری از به انحراف کشیده شدن آنان را از دیگر آثار حضور روحانی دانست و از مسئولان استان خواست اقدامات لازم را در زمینه استقرار روحانی در بروجن انجام دهند.

