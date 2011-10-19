آمریکا بر ثبات افغانستان تمرکز کند/ ارتباط واشنگتن و لندن با شبکه حقانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، ژنرال اشفق کیانی در سخنانی در کمیته دفاعی پارلمان پاکستان گفت: آمریکا باید تمرکز خود را از مسئله پاکستان به ثبات در افغانستان متمرکز کند.

این اظهارات پس از آن مطرح می شود که آمریکا سازمان اطلاعاتن ارتش پاکستان (ISI) را متهم به حمایت از گروه حقانی کرد و اعلام کرد که این گروه تهدید علیه ارتش آمریکا بشمار می رود.

کیانی که در یک نشست سه ساعته صحبت می کرد، گفت: تهدید واقعی از سوی افغانستان است نه پاکستان.

تحلیلگرن پاکستان عقیده دارند که آمریکا در تلاش است تا با متهم کردن پاکستان و گروه حقانی توجه جهانیان را از تلاش های نافرجام این کشور در ثبات بخشی به افغانستان منحرف کند.

کیانی گفت: اگر کسی من را قانع کند که شبکه حقانی عامل بی ثباتی در افغانستان است، ارتش پاکستان فردا می تواند در وزیرستان شمالی دست به عملیاتی همه جانبه علیه این شبکه بزند.

وی افزود: سازمان اطلاعات ارتش پاکستان (ISI) برای کسب اطلاعات با شبکه حقانی تماس برقرار کرده که سازمان های جاسوسی آمریکا و انگلیس هم همین کار را کرده اند.

وی با اشاره به توانایی کشورش برای دفاع از خود گفت: آمریکا بیش از هر اقدامی باید 10 بار فکر کند زیرا که پاکستان؛ عراق یا افغانستان نیست.