رواج فرهنگ معنویت و ولایت پشتوانه ای برای تحکیم خانواده است

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب ابراهیمی در جلسه نشست مسئولان امور بانوان دستگاههای اجرایی بخش قرچک که ظهر چهارشنبه با حضور مشاور فرماندار شهرستان ورامین در امور بانوان و مسئول امور بانوان بخش قرچک برگزار شد، افزود: هدف از برگزاری این نشست، تعامل بیشتر با مشاوران، نمایندگان امور بانوان نهادها و دستگاههای بخش قرچک است.

وی گفت: با توجه به شکل گیری جنگ نرم دشمن برای نفوذ در افکار جوانان، خانواده مهمترین پایگاهی است که برای جلوگیری از این نفوذ باید از آن صیانت کرد.

مسئول امور بانوان بخش قرچک نیز در این نشست با اشاره به اقدامات انجام گرفته در راه اندازی امور بانوان، از وفاق و همدلی مدیران دستگاههای اجرایی بخش قرچک در رفع مشکلات زنان تقدیرکرد و یادآور شد: دستیابی به اهداف والا و آرمانی نیازمند همکاری، همفکری و نوعدوستی با تأکید بر حفظ حریم خانواده و ایجاد فضای سالم کاری است.

در این جلسه همچنین مقرر شد، مسئولان امور بانوان دستگاههای اجرایی قرچک پیشنهادات اجرایی و عملی خود را به صورت ماهانه ارائه کنند تا با طرح در کارگروه بانوان و خانواده، زمینه اجرای آن فراهم شود.