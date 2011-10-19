حجت الاسلام والمسلمین احمد زادهوش در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فرا رسیدن سالگرد سفر مقام معظم رهبری به قم گفت: گرچه بسیاری ازخواستههای برحق و خیرخواهانه رهبر فرزانه انقلاب در سفر سال گذشته به قم محقق نشده است اما جای خوشوقتی است که این سمت و سو در حوزه و نهادهای حوزوی دیده میشود.
وی ادامه داد: این مطالبات حکیمانه به گفتمانی جاری تبدیل شده و مستند بسیاری از طرحها و فعالیتها قرار میگیرد.
معاون فرهنگی دفتر دفتر تبلیغات اسلامی امروز دیگر تحول خواهی در حوزه و نوسازی این نهاد مقدس حداقل در ظاهر مخالف ندارد و در برابر تحول خواهی مقاومتهای متحجرانه به چشم نمیخورد.
معاون فرهنگی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم بیان کرد: ولی هنوز کرسیهای آزاداندیشی، اسلامی کردن علوم انسانی و تامین پشتوانه نظری نظام در همه عرصههای آن از مواردی است که به جای روشنی نرسیده است.
زادهوش در پایان تاکید کرد: خوشبختانه یکی از مطالبات رهبر معظم انقلاب که تربیت مبلغ برای خارج از کشور بود در دفتر تبلیغات اسلامی و با تاسیس مرکزی با همین هدف رسما آغاز بکار کرده است.
زادهوش در گفتگو با مهر:
مرکز تربیت مبلغ برای اعزام به خارج از کشور راه اندازی می شود
قم - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم تربیت مبلغ برای اعزام به خارج از کشور را از جمله مطالبات مقام معظم رهبری در سفر سال گذشته به قم عنوان کرد و گفت: این امر با راه اندازی مرکزی در دفتر تبلیغات اسلامی جامعه عمل به خود گرفته است.
حجت الاسلام والمسلمین احمد زادهوش در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فرا رسیدن سالگرد سفر مقام معظم رهبری به قم گفت: گرچه بسیاری ازخواستههای برحق و خیرخواهانه رهبر فرزانه انقلاب در سفر سال گذشته به قم محقق نشده است اما جای خوشوقتی است که این سمت و سو در حوزه و نهادهای حوزوی دیده میشود.
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