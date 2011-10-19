جایزه 50 هزار پوندی بوکر 2011 به «بارنز» رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از PNA، این جایزه روز گذشته (سه‌شنبه 18 اکتبر برابر با 26 مهر) در یک مهمانی شام در گیلدهال لندن به «بارنز» اهدا شد.

این نویسنده بریتانیایی پیشتر سه بار در سال‌های 1984 با رمان «طوطی فلوبر»، 1998 با رمان «انگلستان انگلستان» و 2005 با رمان «آرتور و جورج» نامزد دریافت این جایزه معتبر شده بود و سرانجام به آن دست یافت.

او امسال سه رقیب سرسخت داشت؛ «کارول بیرچ»، «پاتریک دویت» و «استفن کلمن»، اما کمیته علمی جایزه ادبی «بوکر» رمان 150 صفحه‌ای «حس یک پایان» نوشته «جولیان بارنز» را به دلیل «برجسته کردن ادبیات کلاسیک انگلیسی» برگزید.

این رمان از اهمیت تفکر نزد بشر سخن می‌گوید و اینکه چگونه امکان دارد یک نفر در طول زمان چنان متحول شود که آشکارا به خود دروغ بگوید.

بهای جایزه ادبی «بوکر» 50 هزار پوند برابر با 79 هزار دلار است و وقتی از «جولیان بارنز» پرسیده شد «می‌خواهی با این پول چه کنی؟» گفت: اول یک بند برای ساعتم می‌خرم!‌

جایزه ادبی من بوکر که گاهی به اختصار «بوکر» خوانده می‌شود یکی از جوایز ادبی سالانه بریتانیا است که به بهترین رمان نوشته شده به زبان انگلیسی به قلم نویسندگان جامعه کشورهای مشترک‌المنافع و ایرلند تعلق می‌گیرد.