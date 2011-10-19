جزئیات مراحل تکمیل ظرفیت کنکور دکتری/ معرفی 15 هزار نفر به دانشگاهها

دکتر محمدحسین سرورالدین در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به نظر می رسد دو موضوع مهم در پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی در دانشگاهها با یکدیگر تداخل پیدا کرده است.

وی خاطرنشان کرد: موضوع تکمیل ظرفیت آزمون نیمه متمرکز سال 90 فرآیند خاص خود را دارد که فعالیت های اولیه برای آن آغاز شده است اولین آزمون نیمه متمرکز دکتری در فروردین ماه سال 90 انجام شده و در نهایت بیش از 5 هزار نفر در دانشگاهها پذیرفته شدند.

وی گفت: پس از بیان نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر افزایش ظرفیت در دوره دکتری تخصصی، مقرر شد تکمیل ظرفیت برای این کنکور انجام شود.

تعداد معرفی شدگان به دانشگاهها در مرحله تکمیل ظرفیت

رئیس سازمان سنجش با تشریح فرآیند تکمیل ظرفیت کنکور نیمه متمرکز دکتری تخصصی 90 ، گفت: از میان 130 هزار نفر که در این آزمون شرکت کردند در مرحله اول 15 هزار نفر به دانشگاهها معرفی شدند که از این تعداد 5 هزار نفر آنها دانشگاهها جذب شدند.

وی افزود: 10 هزار نفری که در مرحله مصاحبه پذیرفته نشدند به علاوه 5 هزار نفری که از میان 115 هزار نفر انتخاب می شوند، دوباره به دانشگاهها معرفی خواهند شد. روند انتخاب 5 هزار نفر هم از میان 115 هزار به ترتیب نمره از بالای جدول نمرات خواهد بود.

دلیل معرفی 15 هزار نفر برای تکمیل ظرفیت دکتری

سرورالدین اظهار داشت: دلیل اینکه 15 هزار نفر در این مرحله به دانشگاهها معرفی می شوند نیز این است که بر اساس مصوبه باید سه برابر ظرفیت به دانشگاهها معرفی شوند از همین رو حق تقدم با 10 هزار نفری است که به دانشگاهها معرفی شده اند اما در این مرحله پذیرفته نشدند به علاوه 5 هزار نفر که بیشترین نمرات را در آزمون کتبی داشته اند.

15 هزار نفر فرم انتخاب رشته پر می کنند و پس از آن به دانشگاهها معرفی می شوند

وی درباره فرآیند شرکت این افراد در مرحله تکمیل ظرفیت گفت: این افراد فرم انتخاب رشته را پر می کنند و پس از آن به دانشگاهها معرفی می شوند. مقدمات این کار فراهم شده است و پذیرش نیز برای سال 90 انجام می گیرد اما نکته مهم فعالیت دانشگاهها در ارائه ظرفیت پذیرش دانشجوی دکتری است.

رئیس سازمان سنجش گفت: زمانی که ظرفیت را برای پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی بالا می بریم باید بستر سازی لازم صورت گیرد و هزینه و تدارک کار پژوهشی در این حوزه اهمیت پیدا می کند. نکته دیگر اینکه باید استاد لازم برای تربیت دانشجوی دکتری وجود داشته باشد که این مسئله نیز در یکی دو ماه اخیر با برداشتن محدودیت پذیرش دانشجوی دکتری از سوی استادان، دانشیاران و استادیاران حل شده است.

ایجاد ظرفیت تربیت دانشجوی دکتری برای استادیاران

وی افزود: در واقع اعضای هیئت علمی می توانند دانشجوی بیشتری پذیرش کنند و با توجه به اینکه اکثریت اعضای هیئت علمی دانشگاههای کشور در رتبه استادیار قرار دارند ایجاد ظرفیت برای استادیاران می تواند ظرفیت بیشتری برای پذیرش ایجاد کند.

سرورالدین تاکید کرد: ما در انتظار اعلام ظرفیت دانشگاهها هستیم و پس از مشخص شدن افزایش ظرفیت در رشته ها و دانشگاهها می توانیم برنامه اجرایی برای 15 هزار نفر باقیمانده را اعلام کنیم.