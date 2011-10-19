افزایش اعتبارات توانمندسازی مبتنی بر جامعه

به گزارش خبرنگار مهر، همایون هاشمی امروز چهارشنبه در جلسه ستاد مناسب‌سازی کشور افزود: یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی ایجاد دسترسی مناسب و یکسان برای آحاد جامعه است که در این زمینه کارهای خوبی انجام شده است.

وی با تاکید بر اینکه بهزیستی برای ارائه خدمات مناسب‌سازی سقفی قائل نیست، عنوان کرد: مناسب‌سازی را از وظایف ذاتی خود می‌دانیم.

رئیس سازمان بهزیستی از افزایش اعتبارات بخش توانمندسازی مبتی بر جامعه و ایجاد امکانات آموزشی در این زمینه خبرداد.

هاشمی با اشاره به بازدید نمایندگان سمن‌ها و سازمان‌های بین‌المللی از سازمان بهزیستی، عنوان کرد: آنها همگی معترف بودند که در ایران، کارهای خوبی در این زمینه صورت گرفته، اما این آرمان ما نیست و با رسیدن به وضع مطلوب در زمینه مناسب‌سازی فاصله زیادی داریم.



معاون توانبخشی و پیشگیری سازمان بهزیستی نیز در این جلسه افزود: اگر معلولی نتواند در جامعه حضور یابد، اشکال از او نیست، بلکه جامعه‌ای که امکان حضور معلول را از این افراد دریغ کرده، جامعه‌ای معلول است.

دکتر یحیی سخنگویی با تاکید بر انجام توانبخشی آموزشی در کشور، گفت: در گذشته امکان تحصیل برای افراد دارای معلولیت شدید فراهم نبود، اما در حال حاضر این امکان در مدارس و دانشگاه‌ها فراهم شده و این امر به دلیل تغییر نگرش سیستم آموزشی در حوزه پذیرش حق تحصیل معلولان است.

وی مناسب‌سازی را امری فرابخشی و همه‌گیر دانست و تاکید کرد: باید همه با هم به سمت جامعه‌ای عاری از مانع برای معلولان گام برداریم و سوال روز جهانی معلول در سال 2011 را که "همه با هم، برای دنیای بهتر" است، با تحقق مناسب‌سازی دنبال کنیم.

معاون توانبخشی بهزیستی گفت: تا سه دهه پیش امکان حضور فرد معلول در جامعه وجود نداشت و معلولان به غلط به عنوان یک فرد آتل و باطل شناخته می‌شدند و خانواده‌ها از وجود فرزند معلول احساس سرشکستگی می‌کردند.