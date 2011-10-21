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۲۹ مهر ۱۳۹۰، ۹:۵۱

نتایج داوری «کتاب برتر دانشگاهی» 20 آبان اعلام می‌شود

نتایج داوری «کتاب برتر دانشگاهی» 20 آبان اعلام می‌شود

کار داوری آثار برتر بیستمین دوره کتاب برتر دانشگاهی آغاز شده و داوران این رقابت علمی 20 آبان نتایج نهایی انتخاب‌های خود را به دبیرخانه اعلام می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، از بین بیش از 600 اثر رسیده به دبیرخانه «کتاب برتر دانشگاهی»، اعضای شوراهای علمی- تخصصی انتخاب‌های اولیه را انجام داده و یک سوم آثار را به داوری نهایی ارسال کردند که در حال حاضر داوران رشته‌های مختلف علوم اجتماعی، علوم انسانی، پزشکی، فنی و مهندسی، علوم پایه و هنر مشغول بررسی آثار هستند.

طبق برنامه‌ریزی انجام شده قرار است نتایج نهایی داوری تا 20 آبان به دبیرخانه اعلام شود و شورای سیاستگذاری نیز در ماه آذر برگزیدگان نهایی را انتخاب و معرفی کند.

در مراسم اختتامیه‌ای که 18 بهمن‌ماه در تهران برگزار خواهد شد، برگزیدگان بیستمین دوره کتاب برتر دانشگاهی معرفی و جوایز خود را دریافت می‌کنند.

براساس فراخوان بیستمین دوره کتاب برتر دانشگاهی که توسط موسسه انتشارات دانشگاه تهران برگزار می‌شود، کتاب‌هایی در این دوره مورد بررسی قرار می‌گیرند که چاپ نخست سال 89 باشند و یکی از مولفان یا مترجمان آنها عضو هیئت علمی یکی از دانشگاه‌های کشور باشند.

کد مطلب 1437779

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