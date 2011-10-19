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۲۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۴:۱۵

امیدقائمی مطرح کرد:

مزیت سهام بورسی به عنوان وثیقه/ استفاده از امکانات بازار پایه توسط کارگزاران

مزیت سهام بورسی به عنوان وثیقه/ استفاده از امکانات بازار پایه توسط کارگزاران

مدیرعامل فرابورس ایران با بیان اینکه سهام بورسی به عنوان یک وثیقه می تواند به یک مزیت تبدیل شود، خطاب به کارگزاران بر استفاده از امکانات بازار پایه تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر مصطفی امیدقائمی در ششمین گردهمایی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در مورد پذیرش شرکتها در بورس و فرابورس و الزامات قانون، گفت: بازار پایه فرابورس در راستای اجرای ماده 99 قانون برنامه پنجم توسعه تشکیل شده است.  

مدیرعامل فرابورس ایران با اعلام شرایط پذیرش شرکتهای سهامی عام در بازار پایه عنوان کرد: نقل و انتقال سهام شرکتها در بازار پایه می تواند انجام پذیرد.

وی ایجاد بازار پایه را امکان جدیدی که در بازار سرمایه بوجود آمده است، عنوان کرد و خطاب به کارگزاران بر استفاده از امکانات بازار پایه تاکید کرد.

امیدقائمی نسبت به بی توجهی به مزایایی نظیر مزایای مالیاتی شرکتها یا نقل و انتقال دهندگان سهام که در این بازار وجود دارد، انتقاد کرد.

وی افزود: مزیتهایی برای شرکتهای واقع در مناطق محروم، ویژه اقتصادی و شرکتهایی که دارای فعالیتهای اقتصادی هستند، در این بازار نظر گرفته می شود.

مدیرعامل فرابورس ایران با بیان اینکه معافیت مالیاتی بحث جذابی برای شرکتها نیست، عنوان کرد: سهام بورسی به عنوان یک وثیقه می تواند به یک مزیت تبدیل شود.

کد مطلب 1437790

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