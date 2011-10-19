مزیت سهام بورسی به عنوان وثیقه/ استفاده از امکانات بازار پایه توسط کارگزاران

به گزارش خبرنگار مهر مصطفی امیدقائمی در ششمین گردهمایی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در مورد پذیرش شرکتها در بورس و فرابورس و الزامات قانون، گفت: بازار پایه فرابورس در راستای اجرای ماده 99 قانون برنامه پنجم توسعه تشکیل شده است.

مدیرعامل فرابورس ایران با اعلام شرایط پذیرش شرکتهای سهامی عام در بازار پایه عنوان کرد: نقل و انتقال سهام شرکتها در بازار پایه می تواند انجام پذیرد.

وی ایجاد بازار پایه را امکان جدیدی که در بازار سرمایه بوجود آمده است، عنوان کرد و خطاب به کارگزاران بر استفاده از امکانات بازار پایه تاکید کرد.

امیدقائمی نسبت به بی توجهی به مزایایی نظیر مزایای مالیاتی شرکتها یا نقل و انتقال دهندگان سهام که در این بازار وجود دارد، انتقاد کرد.

وی افزود: مزیتهایی برای شرکتهای واقع در مناطق محروم، ویژه اقتصادی و شرکتهایی که دارای فعالیتهای اقتصادی هستند، در این بازار نظر گرفته می شود.

مدیرعامل فرابورس ایران با بیان اینکه معافیت مالیاتی بحث جذابی برای شرکتها نیست، عنوان کرد: سهام بورسی به عنوان یک وثیقه می تواند به یک مزیت تبدیل شود.