اعلام محدودیتهای ترافیکی آخر هفته

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ شریفی اظهار داشت: به منظور تأمین نظم و امنیت در جاده ها در روزهای پایانی هفته محدودیتهای ترافیکی در محورهای مواصلاتی استان تهران و البرز اجرا می شود.

وی در مورد محدودیتهای جاده ای استان تهران در روزهای پایانی هفته گفت: تردد موتورسیکلت از ساعت 12 ظهر روز پنجشنبه 28 مهرماه تا ساعت 24 روز جمعه 29 مهر ماه سال جاری از محورهای کرج – چالوس، هراز – فیروزکوه و بالعکس ممنوع است.

همچنین تردد انوع تریلر و کامیون از محورهای کرج – چالوس و هراز کماکان ممنوع است و تردد وسایل نقلیه از ساعت 12 الی 24 روز جمعه 29 مهر ماه از کرج به سمت مرزن آباد ممنوع بوده و تردد انواع وسیله نقلیه از ساعت 15 الی 24 شب همین روز از مرزن آباد به سمت کرج به صورت یکطرفه خواهد بود.

سرهنگ شریفی گفت: تردد تمامی کامیونها به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 12 الی 24 روز پنجشنبه هفتم مهرماه و ساعت 6 الی 24 روز جمعه مورخ 29مهر ماه سال جاری از محور هراز ممنوع می باشد.

همچنین تردد تمامی تریلرها به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 6 الی 24 روز جمعه مورخ 29مهرماه از تهران به قائم شهر و بالعکس ممنوع می باشد.

