اخبار سازمان تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرنگار مهر، گردهمایی ائمه جماعت شهرستان اردل با حضور حجت الاسلام کریمی مسئول ستاد اقامه نمازاین استان در اردل برگزار شد.

این گردهمایی با هدف هم اندیشی ائمه جماعت با موضوع برگزاری نمازدر اردل برگزار شد.

همچنین برگزاری نمازدر ادارات ومدارس شهرستان برسی شد.

جلسه بنیاد غدیر بروجن تشکیل شد

این جلسه با هدف برنامه ریزی پیرامون بزرگداشت دهه امامت و ولایت و تقسیم کار میان نهادهای مختلف برگزار شد.



رئیس تبلیغات اسلامی بروجن در این نشست گفت: همکاری نهادهای مختلف عامل ارتقای سطح کیفی و کمی فعالیتهای فرهنگی دهه ولایت و امامت است.

حجت الاسلام مجید الهیان از حاضران خواست با تمام توان در بزرگداشت دهه ولایت و امامت تلاش کنند.

وعاظ شهرستان لردگان ساماندهی می شوند



سرپرست تبلیغات اسلامی لردگان از سازماندهی وعاظ در این شهرستان خبر داد.



حجت الاسلام سعید نصیری اظهار داشت: در راستای بالا بردن سطح علمی و دینی وعاظ شهرستانی از تعدادی از وعاظ ممتاز وخبره کشور در این شهرستان دعوت به عمل آمده و در هفته یک جلسه جهت تبادل نظر و انتقال مفاهیم انقلاب اسلامی بالاخص دستورات و منویات مقام معظم رهبری برگزار می شود.

وی تصریح کرد: هدف از اجرای این برنامه تشکیل و شناسایی وعاظ شهرستان جهت اجرای هر مراسم ملی ومذهبی و جلوگیری از ناهماهنگی است.