جعبه های سیب با طعم مواد مخدر/ باند بزرگ مواد مخدر متلاشی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلام عباس غلامزاده پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه از دستگیری باند بزرگ تهیه و توزیع موادمخدر خبر داد و اظهار داشت: در پی اطلاعات واصله مبنی بر ورود باند تهیه و توزیع مواد مخدر از استان فارس و حمل و فروش این مواد به استان لرستان با کار اطلاعاتی و تلاش پلیس مبارزه با مواد مخدر استان این باند شناسایی و تحت تعقیب و مراقبت قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه شب گذشته پلیس موادمخدر موفق به دستگیری دو نفراز اعضای این باند شد تصریح کرد: 95 کیلوگرم تریاک و دو خودرو از این باند کشف و ضبط شده است.

جانشین فرماندهی نیروی انتظامی استان لرستان در خصوص چگونگی حمل این مواد گفت: اعضای این باند مواد مخدررا به صورت جاسازی شده در جعبه های سیب به وسیله وانت نیسان حمل و توزیع می کردند.

سرهنگ غلامزاده با بیان اینکه تاکنون دو نفر از مرتبطین این باند دستگیر شده اند اظهار داشت: تلاش برای شناسایی ودستگیری دیگر عوامل این باند ادامه دارد.

وی با اشاره به اینکه 55 باند تهیه و توزیع موادمخدر طی سالجاری شناسایی و منهدم شده است، یادآور شد: بیش از یک تن انواع مواد مخدر از این باندها کشف و ضبط شده است.