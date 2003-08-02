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۱۱ مرداد ۱۳۸۲، ۱۲:۲۱

قائم مقام باشگاه فولاد در گفتگوي اختصاصي با "مهر"

اردوي ارمنستان را به خاطر تيم ملي لغو كرديم

اردوي پيش بيني شده تيم فوتبال فولاد خوزستان به دليل حضور پرتعداد نفرات اين تيم در اردوي تيم ملي فوتبال لغو شد .

"عباس نواصرزاده" قائم مقام باشگاه فولاد در گفتگوي اختصاصي با خبرگزاري مهر با اعلام اين مطلب افزود : از آنجا كه با حضور ميرزاپور ، كعبي ، كاملي مفرد و بداوي در اردوي تيم ملي ، 4 بازيكن اصلي خود را نداريم ترجيح داديم كه اردوي برون مرزي خود را در ارمنستان لغو كنيم .

وي در مورد ياران جديد فولاد گفت : تا اين لحظه كار پيوستن سهراب بختياري زاده ، افشين حاجي پور و عليرضا دغاغله به فولاد تمام شده كه البته هنوز دغاغله با تيم ما تمرين نكرده است . در مورد يحيي گل محمدي هم در حال مذاكره هستيم تا اگر پرسپوليسي ها موافقت كنند ، او را به فولاد برگردانيم . جداي از اينها يك مهاجم شش دانگ هم براي نوك حمله مي خواهيم و چون هيچ يك از مهاجمان ليگ برتر كامل نيستند ، درصدد هستيم تا از آفريقا يا برزيل يك فوروارد خوب جذب كنيم . اگر بتوانيم يكي مثل ابوبكر سونگو ( مهاجم آفريقائي العين ) را پيدا كنيم خيلي خوب مي شود .

وي در پايان در مورد مربي جديد اين تيم گفت : لوكا بوناجيچ از نظر ما عالي است . در مدت 2 هفته اي كه به مجموعه تيمي ما اضافه شده است خودش را با شرايط تيمي به خوبي وفق داده است . با اين مربي افق هاي روشن تري در پيش روي فولاد مي بينم . 

کد مطلب 14378

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