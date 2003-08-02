اردوي ارمنستان را به خاطر تيم ملي لغو كرديم

"عباس نواصرزاده" قائم مقام باشگاه فولاد در گفتگوي اختصاصي با خبرگزاري مهر با اعلام اين مطلب افزود : از آنجا كه با حضور ميرزاپور ، كعبي ، كاملي مفرد و بداوي در اردوي تيم ملي ، 4 بازيكن اصلي خود را نداريم ترجيح داديم كه اردوي برون مرزي خود را در ارمنستان لغو كنيم .

وي در مورد ياران جديد فولاد گفت : تا اين لحظه كار پيوستن سهراب بختياري زاده ، افشين حاجي پور و عليرضا دغاغله به فولاد تمام شده كه البته هنوز دغاغله با تيم ما تمرين نكرده است . در مورد يحيي گل محمدي هم در حال مذاكره هستيم تا اگر پرسپوليسي ها موافقت كنند ، او را به فولاد برگردانيم . جداي از اينها يك مهاجم شش دانگ هم براي نوك حمله مي خواهيم و چون هيچ يك از مهاجمان ليگ برتر كامل نيستند ، درصدد هستيم تا از آفريقا يا برزيل يك فوروارد خوب جذب كنيم . اگر بتوانيم يكي مثل ابوبكر سونگو ( مهاجم آفريقائي العين ) را پيدا كنيم خيلي خوب مي شود .

وي در پايان در مورد مربي جديد اين تيم گفت : لوكا بوناجيچ از نظر ما عالي است . در مدت 2 هفته اي كه به مجموعه تيمي ما اضافه شده است خودش را با شرايط تيمي به خوبي وفق داده است . با اين مربي افق هاي روشن تري در پيش روي فولاد مي بينم .