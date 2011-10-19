فاز 17 و 18 پارس جنوبی چاه توصیفی در خلیج فارس ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت نفت و گاز پارس از برنامه ریزی برای آغاز تولید زودهنگام گاز از فازهای 17 و 18 پارس جنوبی تا آذر ماه امسال خبر داده این در حالی است که این دو فاز مشترک گازی هنوز یک حلقه چاه توصیفی هم ندارد.

شرکت ملی نفت ایران امروز 27 مهر ماه با انتشار گزارشی درباره آخرین وضعیت عملیات اجرایی طرح توسعه فاز 17 و 18 پارس جنوبی در دو بخش فراساحل و خشکی، اعلام کرد: به زودی عملیات حفر نخستین چاه توصیفی فاز 17 و 18 پارس جنوبی در خلیج فارس به پایان می رسد.

از سوی دیگر عملیات اجرایی لوله گذاری دریایی و نزدیک به ساحل این دو فاز میدان مشترک پارس جنوبی تا پاییز سالجاری در خلیج فارس آغاز خواهد شد.

در حال حاضر پیشرفت عملیات اجرایی پالایشگاه گاز ساحلی در فازهای 17 و 18 پارس جنوبی حدود 56 درصد و پیشرفت بخشهای اصلی پروژه پالایشگاه خشکی به 68 درصد افزایش یافته است.

پیشرفت بخش های اصلی پروژه خطوط لوله زیر دریا در این دو فاز میدان مشترک با قطر به مرز 72 درصد رسیده است ضمن آنکه در بخش حفاری هم پیشرفت حدود 37 درصدی حاصل شده است.

پیش بینی می شود تا 2 ماه آینده اولین محموله رشته های درون چاهی در چاههای دریایی فاز 17 و 18 پارس جنوبی نصب و راه اندازی شود ضمن آنکه نصب طبقات سکوهای دریایی در این پروژه مشترک گازی در دستور کار قرار دارد.

این در حالی است که،عملیات کابل کشی پالایشگاه گاز ساحلی و فعالیتهای لوله کشی و نصب مخازن سنگین در فازهای 17 و 18 پارس جنوبی نیز پاییز امسال آغاز خواهد شد.

به گزارش مهر، در حال حاضر هدف از طرح توسعه فاز 17 و 18 میدان مشترک پارس جنوبی تولید روزانه‌ 50 میلیون‌ متر مکعب‌ گاز طبیعی‌، 80 هزار بشکه‌ میعانات‌ گازی‌، 400 تن گوگرد و سالانه یک میلیون و 50 هزار تن گاز مایع‌ (پروپان و بوتان) و یک میلیون‌ تن‌ اتان‌ است.



تاسیسات فراساحلی این پروژه مشترک گازی از دو سکوی‌ حفاری‌ تولید شامل‌ 11 حلقه‌ چاه‌، دو رشته‌ خط‌ لوله‌ 32 اینچ‌ دریایی‌ انتقال‌ گاز به‌ طول‌ تقریبی 115 ‌کیلومتر، 2 خط‌ لوله‌ 4.5 اینچی‌ انتقال‌ محلول‌ گلایکول‌ به‌ طول‌ تقریبی‌ 115 کیلومتر، واحدهای‌ شیرین‌سازی‌ گاز است.