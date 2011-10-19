15 درصد کشت زیتون کشور در زنجان قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا نهاوندی پور با تاکید بر تلاش گسترده استان زنجان برای توسعه باغات زیتون افزود: از 15 درصد کل سطح زیر کشت زیتون کشور که در استان زنجان قرار دارد، 35 درصد زیتون کشور به دست می اید.

وی با بیان اینکه عمر درختان زیتون شهرستان طارم از 15 سال بیشتر است، ادامه داد: سطح باروری باغات زیتون شهرستان طارم 9 هزار هکتار است که حدود پنج هزار تن است که ما به این پنج هزار تن راضی نیستیم و در تلاش توسعه این میران تولید زیتون هستیم.

نهاوندی پور از شکسته شدن رکورد تولید زیتون کشور برای سومین سال پیاپی توسط زیتون کاران شهرستان طارم خبرداد و عملکرد امسال زیتون کاران طارمی در سطح هکتار را 28.2 تن عنوان کرد.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان زنجان با اشاره به اختصاص اعتبار 15 میلیارد تومانی برای توسعه باغات زیتون در شهرستان طارم افزود: طی چهار سال گذشته یک میلیون و 200 اصله نهال زیتون در بین زیتون کاران طارمی توزیع شده که این تعداد اصله نهال زیتون در شش هزار هکتار باغات این منطقه کاشت شده است.

نهاوندی پور در ادامه با تاکید بر اینکه دولت در تلاش گسترده برای توسعه باغات زیتون به خصوص در سطوح شیب دار است، از ارائه تسهیلات ویژه به این امر خبرداد و گفت: در همین راستا 85 درصد اعتبارات مورد نیاز از از طریق اعتبارات دولتی تامین می شود.

وی همچنین در ادامه از تامین آب برای بخش کشاورزی و به خصوص باغات ریتون 156 روستا از طریق پمپاز آب از طریق قزل اوزن خبر داد و افزود: توسعه باغات زیتون از طریق پمپاز آب از برنامه های مهم سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان عنوان کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان در برنامه های پنج ساله است که این امر در پنج هزار هکتار باغات زیر کشت زیتون انجام می شود.

وی، متوسط برداشت زیتون در هر هکتار در طارم را بالاتر از نرم کشوری دانست و یادآورشد: متوسط برداشت زیتون تا زمان حاضر در شهرستان طارم پنج تن در هر هکتار است.

نهاوندی پور افزود: با هدایت و حمایتی که در استان زنجان صورت گرفته و طی سه سال اخیر با صرف بیش از 150 میلیارد ریال برای توسعه باغات زیتون و افزایش برداشت متوسط زیتون در هر هکتار، برنامه ریزی اساسی صورت گرفته است.

نهاوندی پور در ادامه از فعالیت چهار کارخانه روغن کشی زیتون در سطح استان زنجان خبرداد و با تاکید بر لزوم فرآوری محصول زیتون تولید شده شهر ستان طارم افزود: باید بستر مناسب برای توسعه فرآوری و صنایع تبدیلی زیتون در سطح شهرستان طارم فراهم شود.

وی با اشاره به فعالیت 500 کارگاه خانگی بسته بندی زیتون در شهرستان طارم گفت: باید تلاش کنیم زیتون تولیدی و فرآوری شده به شکل مطوب بسته بندی و به بازار عرضه شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان در ادامه از عدم افزایش قیمت زیتون تا چند سال آینده خبرداد و گفت: قیمت زیتون در ایران دو برابر قیمت جهانی است.