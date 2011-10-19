اجرای کامل شیوه آبیاری جدید کشاورزی تا پایان برنامه پنجم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ، محمود احمدی نژاد صبح امروز چهارشنبه در افتتاحیه بیست و یکمین کنگره بین المللی آبیاری و زهکشی که با موضوع "بهره وری آب به منظور تامین امنیت غذایی" در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما با حضور مقامات، مسئولان و کارشناسان بین المللی داخل و خارج از کشور برگزار شد، ضمن تقدیر از برگزار کنندگان این کنگره اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران به همه این تلاش ها احترام می گذارد چرا که معتقدیم این اجلاس از همه اجلاس های سیاسی که در دنیا برگزار می شود و حاصلی برای بشریت ندارد، مهمتر و اثرگذار تر بوده و آثار ماندگارتری برای ملت ها خواهد داشت.



رئیس جمهور آب را در میان تمامی امکانات و مخلوقات خدای متعال برای زندگی سعادتمند انسان، موضوعی محوری و حیاتی توصیف کرد و گفت: آب مظهر پاکی، نشاط، شادابی و جلوه زیبای رحمت خداوند است که در بسیاری از فرهنگ ها و تمدن ها مقدس بوده، زیرا پایه و مایه حیات بشر است و در حقیقت تصور دنیای بدون آب انسان را وادار به تصدیق دنیای مرده و بی تحرک می کند.



وی با طرح این سوال که با وجود اینکه خدای متعال استعداد و منابع لازم را برای همه انسان ها در سراسر زمین برای زندگی سعادتمند قرار داده چرا دچار مشکل هستیم، گفت: حجم آب موجود در طبیعت برای زندگی متعادل و سعادتمند همه انسان ها و نسل ها کافی است، اما امروز با بحران جدی آب در جهان مواجه هستیم که باعث نگرانی همه شده است و این در حالی است که 100 سال قبل مشکلی به نام محدودیت آبی و یا توزیع نامناسب این منابع وجود نداشت.



احمدی نژاد دخالت مخرب و نامحدود در طبیعت و گسترش آلودگی های محیطی را از عوامل به وجود آمدن بحران آب در جهان دانست و تصریح کرد: امروزه مصرف روز افزون انرژی های فسیلی، چرخه آب و هوا را دچار اخلال کرده و از همین رو در منطقه ای خشکسالی و در منطقه دیگر سیل های ویرانگر به وجود می آید.



رئیس جمهور استفاده نامناسب و اسراف گونه از منابع طبیعی و به ویژه آب را عامل دیگر به وجود آمدن بحران آب در جهان دانست و اظهار داشت: طی 100 سال اخیر که اندیشه سرمایه داری در بخش‌های وسیعی از جهان حاکم شده، سرعت دخالت، تخریب و آلودگی طبیعت گسترش یافته و از تعادل خارج شده است.



وی با تاکید بر اینکه مهمترین عامل بحران آب، اندیشه مصرف گرایی، سوداگری و سودپرستی است، گفت: امروز 25 درصد آلودگی های محیطی جهان توسط کشوری ایجاد می شود که حداکثر 5 درصد جمعیت جهان را دارد و هنگامی که از آنها خواسته می شود سیستم های تولید خود را اصلاح و مصرف انرژی فسیلی را کاهش دهند با استفاده از قدرت سیاسی خود تقاضای همه ملت ها را رد می کنند، زیرا آنها تنها به دنبال سود حداکثری و نامحدود هستند و تغییر در این روش برای آنها به معنای افزایش هزینه تولید و کاهش سود است.



رئیس جمهور با اشاره به اینکه سلطه گران برای کسب سود بیشتر مسابقه بی پایان مصرف را در جهان به راه انداخته اند و دائماً برای ترویج مصرف بیشتر بدون آنکه برنامه ای برای مدیریت منابع طبیعی و حفظ و توزیع آنها داشته باشند، تبلیغ می کنند، گفت: مبانی برنامه ریزی توسعه غالباً در جهت تخریب محیط و برهم زدن تعادل محیطی است که یک مسابقه بی پایان میان دولت‌ها، ملت ها و سرمایه گذاران برای مصرف بیشتر را ایجاد کرده است.



وی اظهار داشت: درمان اساسی مشکلات آب و سایر مشکلات بشری، تغییر اندیشه و نظام حاکم بر جهان است، چرا که تا زمانی که اندیشه سرمایه داری بر دنیا حاکم است، مسابقه مصرف و تخریب محیط ادامه خواهد داشت.



رئیس جمهور با بیان اینکه در کشوری، سالانه هزاران تن مواد آلاینده در طبیعت منتشر می شود در حالی که برنامه های بازسازی و محدود کننده کمتر از یک صدم آن است و هر ساله بر حجم مواد آلاینده در جهان با سرعت بسیار زیادی افزوده می شود، تاکید کرد: باید مصرف و دخالت در طبیعت را بطور ریشه‌ای کنترل کرد، یعنی باید اندیشه و نظامی بر جهان حاکم شود که طبیعت و آب مقدس پنداشته شده و میان انسان و طبیعت رابطه متقابل حیات، زندگی و نشاط تعریف شود.



احمدی نژاد با بیان اینکه مبنا و ریشه نظام جدید جهانی باید عدالت باشد، تصریح کرد: تا زمانی که نظام ناعادلانه در جهان حاکم است و عده قلیلی می خواهند با تخریب محیط و روابط انسان ها سود بیشتری کسب کنند، تلاش ها به نتیجه واقعی و نهایی نخواهد رسید و گام نخست در این راستا تلاش برای تغییر نظام حاکم بر جهان است تا از طریق آن دخالت در طبیعت و تخریب آن کنترل شود و برای تحقق این هدف شاید لازم باشد همه مردم جهان صرف نظر از ملیت، زبان و رنگ برای تغییر این نظام تلاش کرده و فریاد بزنند چرا که محیط زیست متعلق به همه ملت ها است.



وی تلاش برای مدیریت مصرف میدانی آب در واحد سطح را گام مهمی برای تغییر شیوه های موجود عنوان کرد و با بیان اینکه امروزه بیشترین مصرف آب در دنیا مربوط به بخش کشاورزی می شود، گفت: در حال حاضر و در محیط اقتصادی، کشاورزی نمی تواند با بخش صنعت و خدمات رقابت موثری داشته باشد چرا که متوسط سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در دنیا به مراتب کمتر از سرمایه گذاری در بخش صنعت و خدمات است که این معادله باید به نوعی دگرگون شود.



رئیس جمهور خاطر نشان کرد اگر بخواهیم مصرف آب در بخش کشاورزی را دگرگون کنیم باید سرمایه گذاری در این بخش توجیه اقتصادی داشته و قابل رقابت با سایر بخش ها شود که به اجرا رساندن آن در اکثر کشور نیازمند دخالت و پشتیبانی دولت ها برای تغییر روش های آبیاری در بخش کشاورزی است.



احمدی نژاد آموزش در کنار تغییر روش ها را عاملی بسیار مهم و موثر برای مدیریت آب در بخش کشاورزی برشمرد و تصریح کرد: یک باور عمومی در اکثر کشاورزان دنیا وجود دارد که تصور می کنند آب بیشتر، معادل محصول بیشتر است و باید با آموزش این باور غلط را اصلاح کرد چرا که در بسیاری از محصولات آب بیشتر موجب کاهش محصول می شود.



رئیس جمهور با تاکید بر معرفی شیوه های جدید آبیاری در بخش کشاورزی، گفت: بنا بر این است که تا آخر برنامه پنج ساله تمامی زمین های کشاورزی آبی را تحت مدیریت آبیاری جدید قرار دهیم.



احمدی نژاد تصریح کرد: آبخیزداری یکی از مهمترین اقداماتی است که برای مدیریت منابع آبی باید انجام شود که این کار در بسیاری از کشورها به موضوعی مهم تبدیل شده و در ایران هم دارای اهمیت است.



رئیس جمهور با بیان اینکه استعدادهایی که خداوند در طبیعت برای زندگی بهتر انسان قرار داده بی نهایت است که تاکنون کمتر از یک صدم این استعدادها کشف شده است، گفت: در هر منطقه‌ای از کشوری اگر اندیشه ها را فعال و مشارکت عمومی برای مدیریت مصرف آب سازماندهی و حساسیت تک تک انسانها نسبت به این موهبت الهی تحریک شود، ابتکارات و خلاقیت های فراوانی برای استفاده بهینه از آب بروز خواهد کرد.



وی با بیان اینکه هر کس برای مدیریت بهتر آب تلاش می کند در حقیقت برای حیات انسانی تلاش کرده و کاری مقدس انجام داده است، گفت: باید فضایی برای تبادل تجارب میان کشورها گشوده شود و جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد در این تبادل تجربیات همکاری کامل با ICID و کشورهای عضو داشته باشد.



رئیس جمهور گفت: امروز هر کس در هر کجای دنیا اندیشه ، ابتکار و راهی را ارائه کرده و مدیریتی را اعمال کند که حتی یک لیتر آب، بهتر و مناسب تر مصرف شود، اندیشه ، برنامه و عمل او مقدس است.



احمدی نژاد در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه خدای متعال عالم را برای انسان خلق کرد و شرایط را در آن به گونه ای در تعادل قرار داد که انسان بتواند زندگی سعادتمند، آرام و مرفه را برنامه ریزی کند، گفت: خداوند همه نیازهای بشر را در هستی قرار داده و روشن است که در میان همه مخلوقات خداوند، برای زندگی انسان آب موضوعی محوری و حیاتی است.