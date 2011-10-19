سفر سال گذشته رهبر انقلاب به قم ترسیم کننده بخش دیگری از نقشه راه انقلاب بود

به گزارش خبرنگار مهر، در این بیانیه آمده است: یک سال از روزهای طلوع خورشید درخشان انقلاب، در آشیانه آل محمد(ص) گذشت، روزهایی که قم، نگین درخشان ولایت را در آغوش گرفت؛ از عطر حضور یار معطر شد و از شوق وصالش به خویش بالید.



قم سال گذشته در چنین روزهایی شاهد حضور تاریخی رهبر فرزانه انقلاب بود، حضوری که ابعاد تأثیرگذار آن محدود به این استان نماند و ترسیم کننده بخش دیگری از نقشه راه انقلاب اسلامی بود.



در ادامه بیانیه صریح شده است: مقام معظم رهبری در سفر 10 روزه خود به این دیار و در دیدارهای خود با اقشار مختلف مردم از طلاب و علما، جوانان و دانشجویان، بسیجیان، مسئولان و ... رهنمودهای جامع و مبسوطی ارائه فرمودند که بی گمان هم چون چراغی فروزان، روشنایی بخش مسیر عزت و کمال خواهد بود.



اعلام خطر نسبت به ترویج اسلام منهای روحانیت و اسلام منهای سیاست، تأکید بر لزوم پایبندی عملی به وحدت، تلاش در جهت افزایش دشمن شناسی و بصیرت، حرکت نهادها در مسیر تأمین رضایت مردم، ضرورت تحرک و پویایی حوزه در تحولات جهانی و لزوم استقلال حوزه در عین همکاری متقابل با نظام اسلامی از جمله سرفصل‌های مهم رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی در این سفر پر برکت بود.



در ادامه بیانیه مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری استان قم آمده است: معظم‌له در این سفر بر رفع غبار محرومیت از چهره این استان تأکید نمودند.



ایشان مغضوب بودن در نگاه حکومت طاغوت را علت اصلی عقب ماندگی تاریخی قم دانستند و لزوم حل مشکل آب شیرین، کشاورزی و صنایع دستی، اتمام پروژه‌های نیمه تمام، توجه به مناطق محروم، رفع مشکلات بهداشتی و درمانی، توجه به معماری اسلامی و نمادهای انقلاب در شهرسازی و هشدار نسبت به آسیب دیدن مردم از اختلافات مسئولان را در رأس خواسته‌های خود از مسئولان استان قرار دادند.



مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری استان قم با گرامی‌داشت سالگرد سفر به یاد ماندنی و مبارک رهبر معظم انقلاب اسلامی به استان قم و ضمن تشکر و قدردانی از عنایات ویژه ایشان نسبت به این خطه، از مسئولان استانی می‌خواهد با ارائه گزارشی دقیق و جامع، تلاش‌های خود را در جهت تحقق انتظارات و رفع دغدغه‌های رهبری معظم تبیین نموده و تا برآورده شدن کامل آن از پای ننشینند. این مجمع همچنین آمادگی خود را برای ارائه نظرات کارشناسی و هرگونه کمک به اجرای سریعتر و کاملتر منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) اعلام می دارد.



در پایان این بیانیه آمده است: امید است در سایه توجه به این رهنمودهای حکیمانه، آینده‌ای درخشان و سرشار از سعادت وسرفرازی را شاهد باشیم.



