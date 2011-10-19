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۲۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۵:۴۲

سه مجتمع خدماتی رفاهی در خراسان شمالی به بهره برداری می رسد

سه مجتمع خدماتی رفاهی در خراسان شمالی به بهره برداری می رسد

بجنورد - خبرگزاری مهر: سرپرست حمل و نقل و پایانه های خراسان شمالی با اشاره به ساخت شش مجتمع خدماتی رفاهی در خراسان شمالی از بهره برداری سه مجتمع خدماتی رفاهی تا پایان سال جاری خبر داد.

سعید سبحانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: از سال 84 تاکنون تعداد شش موافقت اصولی جهت احداث مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی صادر شده که از این تعداد سه مجتمع خدمات رفاهی بین راهی به بهره برداری رسیده است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر ساخت شش مجتمع خدماتی رفاهی در دست اقدام است که تا پایان سال جاری سه مجتمع خدماتی به بهره برداری می رسد.
 
سبحانی بیان کرد: مجتمع های خدماتی بین راهی با هدف جلوگیری از تصادفات جاده ای، افزایش ضربی ایمنی راه ها ارائه امکانات و خدمات متمرکز به مسافران در طول راه با امکاناتی شامل مسجد، جایگاه عرضه سوخت، تعمیرگاه، رستوران و فروشگاه احداث می شوند.
 
کد مطلب 1437815

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