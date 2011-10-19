به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هفتگی شهرکتاب در روز سه‌شنبه سوم آبان به معرفی شخصیت و آثار «یالوم، روان‌درمانگرِ قصه‌گو» اختصاص دارد که با سخنرانی سپیده حبیب، روان‌پزشک و مترجم آثار یالوم در مرکز فرهنگی شهرکتاب برگزار می‌شود.

اروین یالوم، استاد روان‌پزشکی دانشگاه استنفورد و نویسنده‌ آثاری چون «روان‌درمانی اگزیستانسیال»، «مامان و معنی زندگی»، «وقتی نیچه گریست» و «هنر درمان» و بسیاری آثار دیگر است که اکثر آثارش به فارسی ترجمه شده است.

اروین یالوم به عنوان یک روان‌درمانگر و با دانش وسیعش در فلسفه و ادبیات، پیوند عمیقی میان این حوزه‌ها برقرار کرده است و آثارش با مخاطبان فراوانی در جهان و ایران روبه‌رو شده است.

او با همان مهارتی که بیمارانش را به درمان جلب می‌کند، خواننده را هم با قصه‌هایش همراه می‌کند.

این نشست روز سوم آبان از ساعت 16:30در مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه‌ سوم برگزار می‌شود.