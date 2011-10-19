آزمون نهایی آمارگیران سرشماری در پیشوا صورت گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، این آزمون ویژه آمارگیران سرشماری با حضور 80 نفر در محل ستاد سرشماری شهرستان پیشوا انجام شد.
سرشماری عمومی و نفوس و مسکن1390 از دوم تا 22 آبانماه سال جاری در سراسر کشور اجرا خواهد شد.
پیشوا - خبرگزاری مهر: آزمون نهایی آمارگیران سرشماری عمومی نفوس و مسکن در شهرستان پیشوا صورت گرفت.
به گزارش خبرنگار مهر، این آزمون ویژه آمارگیران سرشماری با حضور 80 نفر در محل ستاد سرشماری شهرستان پیشوا انجام شد.
سرشماری عمومی و نفوس و مسکن1390 از دوم تا 22 آبانماه سال جاری در سراسر کشور اجرا خواهد شد.
نظر شما