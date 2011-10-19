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۲۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۵:۰۳

آزمون نهایی آمارگیران سرشماری در پیشوا صورت گرفت

آزمون نهایی آمارگیران سرشماری در پیشوا صورت گرفت

پیشوا - خبرگزاری مهر: آزمون نهایی آمارگیران سرشماری عمومی نفوس و مسکن در شهرستان پیشوا صورت گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، این آزمون ویژه آمارگیران سرشماری با حضور 80 نفر در محل ستاد سرشماری شهرستان پیشوا انجام شد.

 سرشماری عمومی و نفوس و مسکن1390 از دوم تا 22 آبانماه سال جاری در سراسر کشور اجرا خواهد شد.

کد مطلب 1437825

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