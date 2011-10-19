به گزارش خبرنگار مهر، نخستین کلاس هوشمند دانش آموزان استثنایی کشور ظهر چهارشنبه در مراسمی با حضور معاون تشخیص، پیشگیری، امور پرورشی و تربیت بدنی سازمان آموزش و پرورش استثنائی کشور و جمعی از مسئولان استانی، در یزد راه اندازی شد.

برای راه اندازی و تجهیز این کلاس که به امکانات و وسایل الکترونیک و رایانه ای مجهز است و لب تاپ، تخته الکترونیکی و نرم افزارهای آموزشی جای کتاب و دفتر و تابلو را پر کرده، 40 میلیون ریال هزینه شده است.

معاون تشخیص، پیشگیری امور پرورشی و تربیت بدنی سازمان آموزش و پرورش استثنائی کشور ایجاد این کلاس را به عنوان اولین تجربه در آموزش و پرورش استثنایی و در گروه کم توان ذهنی ستود و اظهارامیدواری کرد: این خلاقیت و نوآوری به عنوان یک کار خوب الگوی سایر مناطق کشور شود.

ابراهیم اعتصام از تحصیل افزون بر 104 هزار دانش آموز استثنایی در هفت گروه معلولیتی خبر داد و افزود: از این تعداد 74 هزار دانش آموزان در هزار و 400 مدرسه خاص دانش آموزان استثنایی و قریب 30 هزار دانش آموز در کنار دانش آموزان عادی به تحصیل مشغولند و بیش از 20 هزار معلم و کارمند کار تعلیم و تربیت آنها را به عهده دارند.

وی اقدامات انجام شده در حوزه آموزش و پرورش استثنایی در زمینه های ارتقای جایگاه، امتیازات، ساختار و نیروی انسانی را برشمرد و بر ضرورت پیشگیری از معلولیتها تاکید کرد و گفت: هم اکنون با مشارکت نهادهایی چون دانشگاه ها، صدا و سیما و...اقدامات خوبی برای پیشگیری از معلولیت ها در دست انجام است.