حسین فرکی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب در خصوص دیدار پرسپولیس - نفت تهران گفت: بازی مقابل پرسپولیس جدا از دیگر دیدارهای لیگ برتری نیست. در لیگ امسال بازی آسان نداریم و همه حریفان سخت و دشوار هستند. این بازی برای ما شرایط خاص خود را دارد، چرا که مقابل تیم بزرگ پرسپولیس بازی می کنیم که کادر فنی و بازیکنان با کیفیتی دارد و از هواداران زیادی برخوردار است.

وی در ادامه افزود: با توجه به اینکه تیم پرسپولیس از تیم‌های پرطرفدار است و بازی ما مقابل این تیم از تلویزیون پخش زنده می شود، بازیکنان از انگیزه بالایی برای حضور در میدان برخوردارند، به خصوص اینکه شرایط ما با سال گذشته که در هر دو بازی رفت و برگشت به پرسپولیس باختیم متفاوت است و امیدواریم آن ناکامی‌ها را جبران کنیم.

سرمربی تیم فوتبال نفت تهران با ابراز ناراحتی از اینکه دیدار روز جمعه تیمش مصادف شده است با شرایط خاص تیم پرسپولیس افزود: به هیچ عنوان خوشحال نیستم که در این وضعیت با تیم پرسپولیس بازی می کنیم، چرا که احتمال دارد این تیم در شرایطی متفاوت و با هدف جبران ناکامی‌های اخیر به مصاف ما بیاید. با این حال ما تمرکز خود را حفظ کرده و آماده دیداری دشوار مقابل پرسپولیس شده‌ایم، پرسپولیسی که برای ما همچنان تیمی بزرگ و قابل احترام است.

فرکی نگاهش به صدرنشینی تیم نفت در جدول رده بندی لیگ برتر را اینچنین تشریح کرد: قطعا جدول رده بندی لیگ برتر به این صورت باقی نخواهد ماند و در بالا و پایین جدول جابجایی‌هایی صورت خواهد گرفت. ما با آگاهی از این شرایط به دنبال حفظ جایگاه خود در جدول رده بندی هستیم و از اینکه امروز صدرنشین جدول هستیم به خود افتخار می کنیم.

وی با یادآوری اینکه "فوتبال حساب و کتاب ندارد"، در خصوص بازگشت علی پروین به تیم فوتبال پرسپولیس گفت: آقای پروین از بزرگان فوتبال ایران است که همبازی و دوست خوب من است. من برای ایشان احترام و ارادت خاصی قائلم. قطعا حضور دوباره پروین در تیم پرسپولیس به این تیم کمک می کند و امیدوارم او در این مسئولیت هم موفق باشد.

سرمربی تیم فوتبال نفت تهران در خاتمه تصریح کرد: اینکه امروز پروین در باشگاه و تیم پرسپولیس مسئولیت دارد، خیلی خوشحال کننده است اما هنوز هم جای خالی نفرات قدیمی در تیم پرسپولیس احساس می شود، نفراتی که حق دارد در این تیم مسئولیتی داشته باشد.

تیم فوتبال نفت تهران در چارچوب هفته یازدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور عصر جمعه در ورزشگاه آزادی تهران به مصاف پرسپولیس می رود.