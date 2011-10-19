به گزارش خبرگزاری مهر، حسن رضایی مدیر گروه سایت پژوهه اعلام کرد: واحد فرهنگنامه پژوهه، در راستای کلان پروژه فرهنگنامه جامعه علوم اسلامی و انسانی، کار تهیه و تدوین حدود 120 مقاله در زمینه مباحث مرتبط با زندگانی امام سوم شیعیان (ع) را طی حدود دوسال به انجام خواهد رساند.

رضایی افزود: از این پروژه تا کنون حدود 15 جلد با عناوین فرهنگ زندگینامه پیامبر(ص)، فرهنگ سیره پیامبر(ص)، فرهنگ فلسفه اخلاق، فرهنگ کلام جدید و فرهنگ رویدادها و رجال پهلوی آماده چاپ شده است.

بزودی فرهنگ تاریخ ادوار کلیسا، تاریخ مسیحیت، مسائل ایران و جامعه شناسی نیز جهت چاپ آماده می شوند.

