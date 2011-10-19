شهرداری کرمان بدون اخذ عوارض به اصناف مجوز نصب تابلو می دهد

عبدالهادی طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: متقاضیان می توانند بعد از مراجعه اداره زیباسازی شهرداری کرمان مجوز نصب تابلوی تبلیغاتی خود را بگیرند به شرط آنکه ابعاد آن متناسب با طول ملک تجاری باشد.

طاهری ادامه داد: مجوزی که به این منظور صادر می شود برای حداکثرعرض یک و نیم متر و بدون دریافت عوارض خواهد بود.

وی همچنین گفت: طبق آیین نامه مصوب شده، تنها واحدهایی از مجتمع های تجاری حق استفاده ازتابلوهای تبلیغاتی در بدنه ساختمان اصلی دارند که معبری به سمت خیابان داشته باشند.

طاهری خاطر نشان کرد: بر این اساس، واحدهای تجاری داخل مجتمع ها تنها در جلوی واحد خود حق نصب تابلو دارند.

رئیس اداره زیباسازی شهرداری کرمان در ادامه با اشاره به آغاز اجرای طرح ساماندهی تابلوهای تبلیغاتی گفت: مردم و اصناف باید بدانند که تجمع تابلوها در کنارهم، نه تنها از دید تبلیغاتی برای آنها فایده ای ندارد بلکه نتیجه عکس را هم به دنبال خواهد داشت.

وی تصریح کرد: در این زمینه اداره زیباسازی شهرداری کرمان، نیاز به همکاری همه جانبه شهروندان دارد.