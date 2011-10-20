به گزارش خبرنگار مهر، آموزش و پرورش در هفته گذشته کانون اخبار مهم و گوناگونی بود که چکیده ای از آن را در ادامه می خوانید:

مخالفت باهنر با استخدام حق التدریسی ها

اعتراض به آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش سبب شد تا نمایندگان روز سه شنبه طرح دو فوریتی دیگری را برای استخدام معلمان حق التدریسی و نهضت سواد آموزی در دستورکار مجلس قرار دهند اما این طرح مخالفان جدی هم داشت. نایب رئیس مجلس که در غیاب لاریجانی ریاست جلسه امروز را بر عهده داشت، از جمله مخالفین این طرح بود.

وی با بیان اینکه تعداد کثیری در حال حاضر بیکارند، گفت:عده ای به عنوان نیروهای شرکتی با سفارش من نماینده و یا استاندار و ... با آموزش و پروش همکاری کرده اند. آموزش و پرورش هم برای استخدام رسمی از میان آنها کنکوری برگزار کرده که برخی از آنها پذیرفته نشده اند. اما حالا کلونی هایی تشکیل داده اند و با فشار به نمایندگان اصرار دارند که استخدام شوند.

باهنر با بیان اینکه ورود مجلس به این مسائل جزئی، در شان مجلس نیست، ادامه داد: یکبار برای همیشه پرونده این موضوع را در مجلس ببندید که به گفته آقای عباسپور رئیس کمیسیون فرهنگی در حق آموزش و پروش خیانت نشود و به گفته معلمان نهضت سواد آموزی، حقشان تضییع نشود.

علی احمدی به آموزش و پرورش خیانت کرد

اما در همین رابطه سعدالله نصیری نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات نیز به خیانتهایی که در استخدام معلمان در آموزش و پروش می‌شود اشاره کرد و با تاکید بر لزوم دقت در استخدام معلمان در این وزارتخانه مهم گفت: نباید تمرکز در این امر را از آموزش و پرورش بگیریم و با مصوبات پیاپی در مجلس دست و پای این وزارتخانه را ببندیم.

وی از علی احمدی وزیر سابق آموزش و پرورش به عنوان یکی از کسانی که در استخدام معلمان خیانت کرد و بابی را بنا نهاد که در دوره‌های بعد وزارت آموزش و پرورش نتوانست پاسخگوی آن باشد یاد کرد و گفت: نباید با سهل گیری در استخدام معلمان عدهای بیسواد را وارد این وزارتخانه کنیم که در تربیت فرزندان ما کوتاهی شود.

معلمان شرکتی بروند سرایدار شوند، خوب است؟

نادرقاضی پور نماینده ارومیه در تذکری با اشاره به اینکه روز سه شنبه محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس مخالفت جانانه ای با استخدام معلمان حق التدریس داشت، گفت: میخواهم بدانم اگر دختر آقای باهنر هم معلم حق التدریسی بود و به خاطر 200 هزارتومان ناچار بود به روستاهای مرزی برود، باز هم حاضر میشد در مخالفت با این طرح حرف بزند؟

وی افزود: چرا میگویید این معلمان را در جای دیگری به کار گیرند؟ مثلا بیایند سرایدار شوند؟ انصافتان کجاست؟ چه کسی گفته که آنها بیسوادند و نباید استخدام شوند؟

قاضی پور ادامه داد: از دیروز بسیاری از این معلمان با ما تماس گرفته اند و نسبت به اهانت هایی که به آنها در مجلس شده است، اعتراض کرده اند. برخی آقایان در قبال اهانتی که دیروز به این معلمان کرده اند باید از همه آنها عذرخواهی کنند.

تشکیل جلسه هئیت دولت در مجلس دانش آموزی

دومین نشست از پنجمین دوره مجلس دانش آموزی یکشنبه این هفته در مجلس شورای اسلامی سابق با حضور رئیس جمهور آغاز شد؛ در این نشست محمود احمدی نژاد به طرح تعطیلی مدارس در روزهای پنجشنبه و منتقدان آن اشاره کرد و گفت: همه این افراد رد پایشان در مکانهای تفریحی کشور است و هم اکنون در حال پرکردن جدول تعطیلات خارج از کشور خود هستند اما ادای روشنفکرها را در می‌آورند و می‌گویند تعطیلی پنجشنبه‌ها به ضرر کشور است.

رئیس جمهور که در نشست صبح شرکت کرده بود، پیشنهاد کرد که جلسه هئیت دولت در مجلس دانش آموزی و با حضور نمایندگان دانش آموز این مجلس برگزار شود که این اتفاق عصر همان روز افتاد.

این جلسه 15 مصوبه در حوزه آموزش و پرورش داشت که مهمترین آنها، ایجاد صندوق حمایت از دانش آموزان بود.

برگزاری آزمون مشترک مدارس سمپاد و نمونه دولتی

این هفته رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش با اعلام اینکه دو آزمون مدارس استعدادهای درخشان"سمپاد" و نمونه دولتی از سال آینده به شکل مشترک و در یک روز برگزار می‌شود، گفت: درحال تدوین ساز و کارها و نحوه برگزاری این آزمونها هستیم.

این اولین بار در تاریخ آموزش و پرورش است که آزمون این دو مدارس در یکدیگر تجمیع می شوند.

پرداخت دیه 700 میلیونی دانش آموزان سوخته فارس

بالاخره بعد از 5 سال دیه دانش آموزان آسیب دیده درودزنی استان فارس که در آتش سوزی کلاس درس سوخته بودند، پرداخت شد.

اما نکته جالب در این موضوع، ملاقات مسئولان آموزش و پرورش بعد از این مدت طولانی از دانش آموزان آسیب دیده و پرداخت پرهیاهوی دیه و گرفتن عکس یادگاری با آنها بود.