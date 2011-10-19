برپایی جشنواره بازیافت موجب شکوفایی خلاقیت جوانان در این هنر می شود

محمود مکتبی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص جشنواره بازیافت که از26 تا 28 مهرماه در باغ مشاهیر برپا شده است.



اظهارداشت: دو رویکرد اصلی در برپایی جشنواره دوم مورد توجه قرار گرفت که آموزش شهروندی با مسئولیت شهرداری قزوین و دیدگاه هنری که اجرایی شد.

وی افزود: تلاش کرده ایم در این جشواره هنر بازیافت از زباله، کاغذ، روزنامه، بطری و پلاستیک های دور ریختنی را به عموم مردم آموزش داده و به آنها یاد دهیم که از هر شی دور ریختنی می توان آثاری را ساخت که ارزش دیدن و ماندگاری داشته باشد.

مکتبی گفت: در بخش هنری که سال قبل هم برگزار شد با دعوت از هنرمندان شاخص کشوری و استانهای مختلف آثار منتخب و ارزشمند هم دعوت به مشارکت شدند که در سال گذشته 13 هنرمند و امسال 25 هنرمند شاخص کشوری برای حضور دعوت شدند که برخی مجسمه ساز و هنرمند محیطی با سالها تجربه مفید در این زمینه هستند.

این هنرمند جوان یادآورشد: امسال از اساتید شاخص این هنر از جمله استاد نادعلیان، کوروش گلناری، مجتبی رمزی، حمید شانس، مقصود آذری و چند هنرمند دیگر دعوت کردیم تا این نگاه هنری در استان قزوین هم جا بیفتد و در بخش آزاد هم سایر علاقمندان حضور یافته اند که با استقبال روبرو شده ایم.

دبیر جشنواره بازیافت قزوین تصریح کرد: دانشجویان استان از این جشنواره به خوبی استقبال کرده اند که آثار ارزشمندی نیز در روزهای برپایی خلق کرده اند که مورد داوری قرار خواهد گرفت.

سه اثر برتر جشنواره بازیافت معرفی می شود

مکتبی یادآور شد: با داوری آثار ارایه شده در جشنواره سه اثر برتر با حضور استادان برجسته این هنر در روز پنجشنبه انتخاب و معرفی خواهد شد و در صددیم در نمایشگاهی که در تهران و یا قزوین برپا خواهد شد اثار برتر را در معرض دید عموم قرار دهیم.

گردآوری آثار برتر جشنواره ها

مکتبی با اظهار رضایت از محل مناسب جشنواره بازیافت در باغ مشاهیر قزوین یادآورشد: با همکاری خوب مسئولان شاهد فضایی مناسب برای ارایه آثار هنرمندان هستیم و برای پر بار شدن آن در سالهای آینده باید به تدریج به سمت کیفی سازی جشنواره حرکت کنیم تا تغییر احتمالی مدیران هزینه زیادی را برای برپایی طلب نکند و رغبت برگزاری همچنان با هزینه های کم حفظ شود.

وی افزود: نگهداری آثار منتخب و نیز برخی آثار که جذابیت و خلاقیت هنری دارد برای انتقال به نمایشگاه و جشنواره های آینده راهکاری است که موجب حفظ و انتقال تجارب این هنر به جوانان و علاقمندان می شود.

مکتبی تعامل سازنده شرکت کنندگان و هنرمندان با استادان را مهمترین ویژگی این جشنواره ها دانست و تصریح کرد: این جشنواره ها به نوعی کارگاه آموزشی عملی برای علاقمندان است که می تواند به کیفی سازی آثار و تقویت روحیه ابتکار و اطلاعات شرکت کنندگان هم کمک کند.

در دومین جشنواره هنر بازیافت قزوین هنرمندان شاخصی مانند حمید شانس، کوروش گلناری، احمد نادعلیان، مجتبی رمزی، منصور آذری، مهرداد عباس‌زاده، اکبر محمدخانی، مارتین شمعون پور، محسن ثقفی، ریحانه امید قائمی، بیتا پورحسینی، حسین حسینی، گلنار نادم، محسن غلامی، مهتاب قایمی، فرشته زمانی، مهدیه دهقان، شقایق قاسمی، میثم احمدی و محسن هموله حضور دارند.



این جشنواره به مدت سه روز تا 28 مهر ماه از ساعت هشت صبح تا 14 و 16 تا 20 در باغ مشاهیر قزوین واقع در خیابان شهرداری برپاست و علاقمندان می توانند همه روزه از آن دیدن کنند.