  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۲۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۵:۵۰

رادیو گفتگو فیلم "شکارچی شنبه" شیخ طادی را بررسی می‌کند

رادیو گفتگو فیلم "شکارچی شنبه" شیخ طادی را بررسی می‌کند

رادیو گفتگو در برنامه "صدای تصویر" میزبان پرویز شیخ‌طادی کارگردان فیلم سینمایی "شکارچی شنبه" است.

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز شیخ طادی  با حضور در برنامه "صدای تصویر" و در گفتگو با شهرام خرازی کارشناس و منتقد سینما به انتقاداتی که به فیلمش وارد است پاسخ دهد.

"شکارچی شنبه" به لحاظ سیاسی فیلمی متفاوت و همچنین اثری متفاوت در آثار شیخ طادی است و از نظر فرایند تولید نیز با فراز و نشیب‌هایی مواجه بوده که محمود گبرلو کارشناس مجری برنامه در ارتباط با آنها سوالاتی خواهد پرسید.

نحوه کارگردانی و نویسندگی فیلمنامه و همچنین ارتباط فیلم با نیاز مخاطب و میزان استقبال مخاطب از این فیلم برخی نکات دیگری است که در این برنامه به آنها اشاره می‌شود.

"صدای تصویر" را فرهاد دهنوی به سردبیری فهیمه پناه آذر تهیه کرده است.

این برنامه که پیش از این روز جمعه ساعت 22:30 پخش می‌شد در حال حاضر همان جمعه‌ها اما ساعت 16 روی موج اف ام ردیف 5/103 از رادیو گفتگو روی آنتن می‌رود.

کد مطلب 1437856

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها