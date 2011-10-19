به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز شیخ طادی با حضور در برنامه "صدای تصویر" و در گفتگو با شهرام خرازی کارشناس و منتقد سینما به انتقاداتی که به فیلمش وارد است پاسخ دهد.

"شکارچی شنبه" به لحاظ سیاسی فیلمی متفاوت و همچنین اثری متفاوت در آثار شیخ طادی است و از نظر فرایند تولید نیز با فراز و نشیب‌هایی مواجه بوده که محمود گبرلو کارشناس مجری برنامه در ارتباط با آنها سوالاتی خواهد پرسید.

نحوه کارگردانی و نویسندگی فیلمنامه و همچنین ارتباط فیلم با نیاز مخاطب و میزان استقبال مخاطب از این فیلم برخی نکات دیگری است که در این برنامه به آنها اشاره می‌شود.

"صدای تصویر" را فرهاد دهنوی به سردبیری فهیمه پناه آذر تهیه کرده است.

این برنامه که پیش از این روز جمعه ساعت 22:30 پخش می‌شد در حال حاضر همان جمعه‌ها اما ساعت 16 روی موج اف ام ردیف 5/103 از رادیو گفتگو روی آنتن می‌رود.