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۲۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۴:۴۶

عاشور:

بودجه سرشماری در گلستان پاسخگوی نیازها نیست

بودجه سرشماری در گلستان پاسخگوی نیازها نیست

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیر روابط عمومی امور بین الملل استانداری گلستان گفت: با اینکه بودجه سرشماری در استان نسبت به استانهای دیگر قابل توجه است ولی پاسخگوی نیازها نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین عاشور ظهر چهارشنبه در نشست متصدیان روابط عمومی فرمانداریهای استان با اشاره به کسری بودجه اظهارداشت: در مقایسه با بعضی از استانها بودجه بیشتری به استان اختصاص یافته است.

وی ادامه داد: هرچند که این میزان جوابگوی نیازمندیهای فرمانداریها نیست اما مسئولان باید با همکاری سایر دستگاهها کسری بودجه خود را تا حدودی جبران کنند.
 
وی تأکید کرد: در سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1390 تمام همکاران ما باید ضمن ثبت تصویری فعالیتهای صورت گرفته در حوزه خود، آن را با کیفیت مورد قبول برای مرکز استان ارسال کنند.
 
عاشور گفت: بحث مستند سازی مهمترین اصل در ماندگاری فعالیتها و تلاشهای صورت گرفته توسط روابط عمومیهاست.
 
مسئول کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی سرشماری نفوس و مسکن 90 استان به بحث آسیب شناسی در این حیطه اشاره کرد و افزود: صحبت از " آسیب شناسی " شناسایی مشکلات در حیطه وظایف و مسئولیتها و کار خود ماست و هیچ ربطی به سلیقه و هزینه ها ندارد.
 
عاشور در پایان اظهارامیدواری کرد: مسئولان ستاد سرشماری با تلاش بیشتر و ساخت برنامه های مربوط به آمارگیری و پخش آن از شبکه های ملی، گام بلندی را در این زمینه بردارند.  
کد مطلب 1437861

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