بودجه سرشماری در گلستان پاسخگوی نیازها نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حسین عاشور ظهر چهارشنبه در نشست متصدیان روابط عمومی فرمانداریهای استان با اشاره به کسری بودجه اظهارداشت: در مقایسه با بعضی از استانها بودجه بیشتری به استان اختصاص یافته است.

وی ادامه داد: هرچند که این میزان جوابگوی نیازمندیهای فرمانداریها نیست اما مسئولان باید با همکاری سایر دستگاهها کسری بودجه خود را تا حدودی جبران کنند.

وی تأکید کرد: در سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1390 تمام همکاران ما باید ضمن ثبت تصویری فعالیتهای صورت گرفته در حوزه خود، آن را با کیفیت مورد قبول برای مرکز استان ارسال کنند.

عاشور گفت: بحث مستند سازی مهمترین اصل در ماندگاری فعالیتها و تلاشهای صورت گرفته توسط روابط عمومیهاست.



مسئول کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی سرشماری نفوس و مسکن 90 استان به بحث آسیب شناسی در این حیطه اشاره کرد و افزود: صحبت از " آسیب شناسی " شناسایی مشکلات در حیطه وظایف و مسئولیتها و کار خود ماست و هیچ ربطی به سلیقه و هزینه ها ندارد.

عاشور در پایان اظهارامیدواری کرد: مسئولان ستاد سرشماری با تلاش بیشتر و ساخت برنامه های مربوط به آمارگیری و پخش آن از شبکه های ملی، گام بلندی را در این زمینه بردارند.