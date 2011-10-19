  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۴:۵۹

سفیر پاکستان در ایران:

جشنواره فیلم کودک می‌تواند عامل همدلی کشورهای مسلمان شود

جشنواره فیلم کودک می‌تواند عامل همدلی کشورهای مسلمان شود

سفیر پاکستان در دیدار با جمعی از کودکان و نوجوانان ایرانی که پیام جشنواره فیلم کودک را به سفارتخانه این کشور اهدا کردند، گفت: جشنواره فیلم کودک می‌تواند عامل همدلی بین کشورهای مسلمان شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباسی ضمن قدردانی از حضور کودکان و نوجوانان ایرانی در سفارتخانه کشور پاکستان، تصریح کرد: همواره بر تعاملات فرهنگی بین ایران و پاکستان تاکید داشته‌ام و هنر جریان و رویدادی که بتواند در راستای این ارتباط گام بردارد را صمیمانه حمایت می‌کنم.

پیام جشنواره فیلم کودک با مضمون نشاط و شادابی برای کودک، امید و تعالی برای نوجوان و همدلی برای خانواده ها از سوی سیداحمد میرعلایی دبیر جشنواره در اولین نشست خبری این رویداد اعلام شد.

وی ادامه داد: کودکان ایرانی و پاکستانی اشتراکات فرهنگی و مذهبی زیادی دارند و به همین دلیل آثار کودک سینمای ایران می‌تواند با اقبال مخاطبان پاکستانی رو به رو شود. همچنین حضور در جشنواره فیلم کودک می تواند برای هر کودک پاکستانی جذابیت های زیادی داشته باشد.

سفیر پاکستان در ایران در پایان اظهار داشت: علاقمندم در جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان حضور داشته باشم و از نزدیک شور و اشتیاق و علاقه کودکان و نوجوانان به این رویداد را شاهد باشم. پیام جشنواره فیلم کودک پیامی انسانی و ارزشمند است که ما این پیام را به کودکان پاکستانی منعکس می‌کنیم.
کد مطلب 1437864

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها