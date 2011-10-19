به گزارش خبرگزاری مهر، عباسی ضمن قدردانی از حضور کودکان و نوجوانان ایرانی در سفارتخانه کشور پاکستان، تصریح کرد: همواره بر تعاملات فرهنگی بین ایران و پاکستان تاکید داشته‌ام و هنر جریان و رویدادی که بتواند در راستای این ارتباط گام بردارد را صمیمانه حمایت می‌کنم.

پیام جشنواره فیلم کودک با مضمون نشاط و شادابی برای کودک، امید و تعالی برای نوجوان و همدلی برای خانواده ها از سوی سیداحمد میرعلایی دبیر جشنواره در اولین نشست خبری این رویداد اعلام شد.



وی ادامه داد: کودکان ایرانی و پاکستانی اشتراکات فرهنگی و مذهبی زیادی دارند و به همین دلیل آثار کودک سینمای ایران می‌تواند با اقبال مخاطبان پاکستانی رو به رو شود. همچنین حضور در جشنواره فیلم کودک می تواند برای هر کودک پاکستانی جذابیت های زیادی داشته باشد.



سفیر پاکستان در ایران در پایان اظهار داشت: علاقمندم در جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان حضور داشته باشم و از نزدیک شور و اشتیاق و علاقه کودکان و نوجوانان به این رویداد را شاهد باشم. پیام جشنواره فیلم کودک پیامی انسانی و ارزشمند است که ما این پیام را به کودکان پاکستانی منعکس می‌کنیم.