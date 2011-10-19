طرحهای مدرسه‌ سازی کشور به طور متمرکز در تهران افتتاح خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی تمدن ظهر چهارشنبه در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران به دیدار چهره به چهره اعضای هیئت دولت با شهروندان تهرانی اشاره کرد و افزود: رئیس جمهوری و اعضای هیئت دولت فردا با شهروندان تهران دیدار حضوری دارند و از این طریق مسائل و مشکلات آنان را مورد رسیدگی قرار خواهند داد.

وی گفت: این دیدار در راستای برنامه‌های دور چهارم سفرهای استانی هیئت دولت برگزاری می شود و مردم شهر تهران می توانند با شماره تلفن 6133 تماس حاصل کرده و یا از طریق سایت اینترنتی سامد به آدرس www.saamad.ir درخواستهای خود مبنی بر دیدار با مسئولان مربوطه را به ثبت برسانند.

اعلام کد ملی و کدپستی برای ثبت نام با توجه به مصوبه هیئت دولت از سوی شهروندان الزامی است.