ارزش صادرات از منطقه آزاد انزلی 250 درصد افزایش یافت

علیرضا بهمنی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ارزش صادرات مجدد از طریق این منطقه از حدود 198 هزار دلار در مدت شش ماهه نخست سال گذشته به رقمی درحدود 492 هزار دلار افزایش یافته است.

وی درخصوص ارزش صادرات مجدد از طریق منطقه آزاد انزلی اظهارداشت: درطول شش ماهه نخست سال گذشته این رقم در حدود دو میلیارد ریال بوده و در مدت مشابه سال جاری این میزان به رقمی افزون بر پنج میلیارد ریال افزایش یافته است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی گفت: وزن کالاهای صادرات مجدد نیمه نخست سال جاری به حدود هزار و 100 تن افزایش یافته درحالیکه طی طول شش ماه نخست سال گذشته افزون بر 150 تن بوده است.

وی صادرات مجدد را ورود کالای ساخته شده خارجی و صادرات مجدد آن به کشور ثالث تعریف کرد و یادآورشد: یکی از مهمترین مولفه های ارزیابی عملکرد مناطق آزاد در سطح بین المللی مبحث صادرات مجدد است که نمونه های موفق آن در سطح جهان مناطق آزاد سنگاپور، هنگ کنگ و دبی هستند.

بهمنی تصریح کرد: براساس ماده یک قانون نحوه اداره مناطق آزاد کشور تقویت و گسترش صادرات مجدد یکی از مهمترین اهداف ایجاد این مناطق بوده موضوعی که زمینه ساز اشتغال زایی، رونق تجاری، گسترش صنعت حمل و نقل در سطح ملی و بین المللی و ارز آوری مضاعف برای کشور خواهد بود.

وی در رابطه با مزایا و جاذبه های متمایز این منطقه در زمینه صادرات مجدد افزود: قرارگرفتن در کریدور شمال جنوب، وجود انبارهای مجهز و مدرن، قرارگرفتن مدرنترین بندرایرانی حاشیه دریای خزر در محدوده این منطقه، وجود سیستم اداری پویا در راستای کاهش بوروکراسی اداری، هزینه های پائین انبارداری و در نهایت وجود مزیتهای ترانزیتی و زیرساختهای ضروری در صنعت حمل و نقل از مهمترین مزایای این منطقه در عرصه صادرات مجدد برای تجارت بین المللی است.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با بیان اینکه با فعال شدن تالار بورس کالای منطقه آزاد انزلی و واردات خودرو با پلاک این منطقه، منطقه آزاد انزلی به مرکز صادرات مجدد میان کشورهای حاشیه خلیج فارس و کشورهای حوزه دریای خزر و قفقاز تبدیل خواهد شد.

وی ادامه داد: صادرات مجدد قدرت مانور ایران را در زمینه ترانزیت فرامنطقه ای در عرصه مبادلات تجاری - اقتصادی تقویت کرده و موجبات ارتقا جایگاه استراتژیک ایران اسلامی در زمینه ترانزیت بین المللی می شود.