حجاج از بازارگردی و خرید سوغات خارج از عرف خودداری کنند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سرزمین وحی، حجت الاسلام نجف نجفی روحانی در جمع خبرنگاران اعلام کرد: همایش روحانیون کاروانها امروز چهارشنبه در محل بعثه مقام معظم رهبری در مدینه منوره برگزار شد. در این همایش پرسشهایی درباره سعی صفا و مروه، طواف و احرام مطرح و از سوی اعضای شورای افتاء پاسخ داده شد.



مسئول امور روحانیون بعثه مقام معظم رهبری خبرداد: همایش یاوران حج متشکل از معینها و معینه (مردان و زنان کمک کار به روحانیان کاروان) روز شنبه در محل بعثه مقام معظم رهبری در مدینه منوره برگزار می شود.



نجفی روحانی خطاب به زائران ایرانی اظهارداشت: به منظور حفظ شان زائر جمهوری اسلامی از ایجاد تجمع و سد معبر در بین الحرمین خودداری کرده و کاروانها برای دعا و نیایش در کناره ای از صحن مسجد النبی بدون مزاحمت به راز و نیاز بپردازند.



وی تصریح کرد: برخی گمان می کنند زیارت بدون سرو صدا نمی شود، در حالی که ایجاد ارتباط زائر با مزور(زیارت شونده) اصلا نیاز به سرو صدا ندارد، بلکه همین که با حضور قلب و اظهار ارادت نسبت به محضر رسول اعظم(ص) و ائمه هداه معصوم عرض سلام و ارادت شود و زیارتنامه با متانت قرائت شود، کافی است.



مسئول امور روحانیون بعثه مقام معظم رهبری با بیان اینکه زائران و مسئولان کاروان نسبت به احترام به قوانین و مقررات کشور میزبان عربستان تلاش کنند، گفت: اگر خدای نکرده در یک کاروان مشکل و اختلافی پدید آمد، روحانی کاروان نسبت به صلح و سازش و حل مساله به احسن وجه اقدام کند و سعی در ایجاد فضای دوستی، همدلی ، گذشت و ایثار بین زائران درکاروانها شود.