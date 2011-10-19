محور حادثه خیز روداب - سبزوار بهسازی شود

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شعبانی صبح چهارشنبه در بازدید از محور روداب - سبزوار، با اشاره به وقوع حوادث متعدد منجر به فوت و جرح در آن خواستار بهسازی این محور شد.

وی افزود: در سال های گذشته مسئولان استانی و کشوری قول بازسازی و تعریض این جاده را داده اند که امید است به زودی عملی شود.

فرماندار سبزوار ادامه داد: وجود کارخانه سیمان در محور روداب به سبزوار و تردد بالای کامیون ها در آن باعث شده تا بیشترین تصادفات و حوادث منجر به جرح و فوت در این محور مشاهده شود.

شعبانی کم عرض بودن، نداشتن شانه، تخریب ناشی از تردد زیاد ماشین های سنگین و نبود علایم کافی را از دیگر علل حادثه خیز بودن محور روداب - سبزوار ذکر کرد و خواستار استفاده از منابع ملی و استانی برای عملیاتی شدن فوری پروژه مذکور شد.

وی به نقل از مسئولان اداره کل راه و ترابری خراسان رضوی، اعتبار لازم برای بهسازی محور مذکور را 10 میلیارد ریال عنوان و ابراز امیدواری کرد: طرح بلند مدت ایجاد جاده اصلی با عرض 11 متر و با اعتبار بالغ بر 160 میلیارد در آینده ای نزدکی کلنگ زنی شود.