تصفیه خانه مرکزی فاضلاب صنعتی شهرک صنعتی تالش به بهره برداری می رسد

مجید عباسیان امین در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این تصفیه خانه از مصوبات دور دوم سفرهیئت دولت به گیلان با 65 درصد پیشرفت فیزیکی تا پایان سال به بهره برداری می رسد.

وی اظهارداشت: در سفر دور دوم هیئت دولت به استان احداث تصفیه خانه مرکزی فاضلاب صنعتی شهرک صنعتی تالش مصوب شد که مطابق مصوبه مطالعه، طراحی و اجرای این پروژه در سال گذشته انجام شد.

مدیرعامل شهرک های صنعتی گیلان گفت: این تصفیه خانه فاضلاب مرکزی تالش جزو طرح های ملی و استانی بوده و برای اجرای این تصفیه خانه افزون بر 9 میلیارد ریال هزینه برآورد شده است.

وی افزود: تصفیه خانه فاضلاب صنعتی این شهرک درمدول اول با ظرفیت 150 متر مکعب در روز معادل جمعیت سه هزار نفر و با فرآیند تلفیقی بی هوازی و هوازی احداث می شود.

عباسیان امین تصریح کرد: با بهره برداری از این تصفیه خانه واحدهای صنعتی فعال در این شهرک بعد از انجام پیش تصفیه فاضلاب صنعتی می توانند فاضلاب واحد صنعتی خود را به سیستم تصفیه خانه مرکزی هدایت کنند.

وی تاکید کرد: در حال حاضرشش تصفیه خانه در سطح شهرکهای صنعتی لاهیجان، لوشان، سیاهکل، انزلی، صومعه سرا و شفت در حال بهره برداری است که با اتمام تصفیه خانه شهرک صنعتی تالش تعداد آن به هفت تصفیه خانه افزایش می یابد.

مدیرعامل شهرکهای صنعتی گیلان همچنین افزود: هشت تصفیه خانه دیگرنیز در شهرکها و نواحی صنعتی رودسر، لنگرود، نقره ده آستانه اشرفیه، مارلیک، کوچیچال فومن، پرکاپشت آستانه اشرفیه، اطاقورلنگرود و سکام رضوانشهر در حال مطالعه است.

وی یادآورشد: شهرک صنعتی تالش 20 هکتار وسعت دارد و تعداد 41 واحد صنعتی با اشتغال 482 نفر در زمینه های غذایی، شیمیایی، فلزی و سلولزی در این شهرک صنعتی فعال هستند.