تدریس اسلام در مدارس فنلاند/ رویکرد ضداسلامی در کانادا

ورود درس اسلام به مدارس فنلاند

درحالی که در فنلاند فراخوانهایی برای آموزش ائمه جماعات درجریان است، این کشور با هدف آموزش نسل جوانتر درباره اسلام کتابهای درسی را درباره دین اسلام و سنتهای مسلمانان وارد مدارس دولتی کرده است.

سعود اونیسلکا نویسنده این کتاب درسی گفت: فضای داستانهای ارائه شده در این کتاب مطابق کشور فنلاند در نظر گرفته شده تا کودکان با این داستانها احساس نزدیکی کنند.

این کتاب جدید با عنوان " سلام- راه اسلام " به کودکان درباره تقویم اسلام و سنتهای مسلمانان مطالبی می آموزد. این کتاب همچنین به جوانان فنلاندی درباره ادیان دیگر و اهمیت تساهل نسبت به دیگران مطالبی را ارائه می کند.

ائمه جماعات فنلاند آموزش می‌بینند

اسقف اعظم کاری ماکینن رهبر کلیسای لوتری فنلاند که مذهب غالب مسیحی این کشور است چندی پیش اظهار داشت که برای جامعه اسلامی چون سایر جوامع دینی مهم است که پیوندهای قوی با جامعه از نظر زبان و فرهنگ برقرار کنند.

وی هفته گذشته در همایشی که درباره بیسوادی دینی و همکاری بین دینی برگزار شده بود گفت که ائمه جماعاتی که در داخل کشور آموزش ببینند به مسلمانان این احساس را می دهند که در وطن خود زندگی می کنند.

مسلمانان فنلاند بین 40 تا 45 هزار نفر از جمعیت 2/5 میلیونی این کشور را تشکیل داده‌اند. اسلام در پایان قرن نوزدهم از سوی تاتارهای منطقه بالتیک وارد این کشور شد.

نخستین مسجد شهر پرنس جورج در کانادا افتتاح شد

دوسال پس از تلاشهای اولیه مسلمانان در منطقه وسیع و شمالی بریتیش کلمبیا در کانادا نخستین مسجد این منطقه در شهر پرنس جورج به عنوان یک مسجد و مرکز اسلامی فرهنگی چند منظوره افتتاح شد.

دکتر مصطفی محمد رئیس دفتر انجمن مسلمانان بریتیش کلمبیا در شهر پرنس جورج اظهار داشت: افتتاح این مرکز اسلامی فرهنگی رؤیای مسلمانان این منطقه طی 15 سال گذشته بوده است.

شهر پرنس جورج با داشتن جمعیتی بیش از 70 هزار نفر بزرگترین شهر بریتیش کلمبیا محسوب می شود. این مسجد جدید از سوی شریف سنبل طراحی و معماری شده است که اظهار داشته این حقیقت که این نخستین مسجد منطقه بوده بر کار وی تأثیرگذار نبوده است.

نخستین روز ذیحجه در عربستان مشخص شد

براساس محاسبات نجومی رئیس مؤسسه ملی تحقیقاتی نجوم و ژئوفیزیک مصر نخستین روز ماه ذیحجه روز جمعه 28 اکتبر (6 آبان ماه) بوده و روز عید قربان به عنوان یکی از مهمترین اعیاد دینی یکشنبه 6 نوامبر (15 آبان ماه) خواهد بود.

ستاد رسانه‌ای آگاهی بخشی حج فعال می‌شود

فرماندار مکه اعلام کرد ستاد رسانه ای آگاهی سازی حج باعنوان "حج؛ عبادت و رفتار مدنی" برای داشتن مراسم حج آرام فعال شد.

این ستاد رسانه ای با هدف آگاهی بخشی به زائران و ساکنان مکه برای اجرای قوانین و مقررات مرتبط با حج فعال شده است و قرار است در طول مراسم افتتاحیه این ستاد چندین نفر از وزرا و نمایندگان وزارتخانه های دولتی عربستان نیز حضور یابند. ستاد آگاهی بخشی حج در چهارمین سال فعالیت خود نیازهای مردم عربستان در داخل و خارج از کشور را برای به دست آوردن مجوز حج و راهیابی به مکه و اماکن مقدس را مورد تأکید قرار داده است.

خالد الفیصل فرماندار مکه که رئیس کمیته مرکز حج هم هست گفت: این ستاد طی یک نشست خبری در دفتر وی در مکه آغاز به کار می کند. در این نشست خبری آخرین تحولات و تدارکات صورت گرفته برای حج از سوی بخش خصوصی و دولتی مورد اشاره قرار می گیرند.



10 درصد ساختمانهای زائران حج استاندارد لازم را ندارد

درحالی که گفته می‌شود 10 درصد از ساختمانهایی که توسط زائران خانه خدا در ایام حج مورد استفاده قرار می‌گیرد از استانداردهای لازم برخوردار نیست، قرار است یک کمیته تسهیلات اقامتی زائران در مکه و مدینه و اماکن مقدس آن را به منظور تقویت مقررات مسکن و بهبود خدمات مورد بررسی قرار دهد.

بیش از 6500 ساختمان از 7 هزار ساختمان دارای مجوز هستند. ساختمانهایی که برای زائران استفاده می شود ظرفیت 1730 هزار زائر در ایام حج را دارد که به هر زائر می توان فضای 4 متر مربعی اختصاص داد.



سیاستمدار اتریشی برای تولید بازی ضداسلامی تبرئه شد!

دادگاهی در اتریش یکی از سیاستمداران ضداسلام این کشور را که بازی آنلاین ضدمسجدی را بعنوان بخشی از فعالیتهای انتخاباتی خود تولید کرده بود تا خشونت علیه مسلمانان را افزایش دهد، تبرئه کرد.

گرهارد کورزام سیاستمدار اتریشی و نایب رئیس حزب آزادی اتریش از این بازی در تلاش ناموفق خود استفاده کرد تا به عنوان فرماندار ایالت اشتایرمارک جنوب شرقی اتریش انتخاب شود.

دادستانها وی را متهم به برانگیختن نفرت دینی و تیره و تار جلوه دادن دین به واسطه این بازی متهم کردند. بازی"خداحافظ مسجد" از کاربر می خواست تا به مساجد کارتونی و مسلمانانی که در آن ظاهر می شدند شلیک کند.

کتابهای هنر اسلامی در نمایشگاه فرانکفورت معرفی می‌شوند

نمایشگاه کتاب فرانکفورت به عنوان بزرگترین نمایشگاه کتاب و رسانه در جهان با بیش از 7500 هزار غرفه از بیش از 110 کشور جهان امسال ابتکار عمل ویژه‎‌ای در عرصه هنرهای اسلامی ارائه کرده است.

سازمان میراث و فرهنگ ابوظبی امارات پروژه کلمه ابتکار عمل "هنرهای اسلامی" را در حاشیه این نمایشگاه راه اندازی و به ارائه ترجمه های آثار مهم در عرصه هنر اسلامی پرداخته است.

این ابتکار عمل دربرگیرنده یک مجموعه غنی از کتابهای تخصصی درباره هند اسلامی است و کتابهایی چون معماری مساجد، هنر اسلامی باغ، تاریخچه لباس عربی از صدر اسلام تا دوران مدرن، منسوجات اسلامی: تکنیکها، سنت و نوآوری در این مجموعه را شامل می شود .

مسلمانان کانادا با نگرش منفی جامعه مواجه هستند

نتایج یک تحقیقات ملی در کانادا نشان می‌دهد اقلیت مسلمانان این کشور هنوز با گذشت یک دهه از حملات یازدهم با باورهای منفی رو به رو هستند که این امر تأکیدی بر رویکرد منفی غرب نسبت به مسلمانان است.

جک جدواب مدیر اجرایی انجمن مطالعات کانادایی اظهار داشت: بیشتر این باورها و نگرشهای منفی تصویرهایی هستند که در سطح جهان علیه مسلمانان ایجاد و در کانادا نیز رواج یافته است.

میزان نگرش منفی به مسلمانان در جامعه کانادا حتی بیشتر از نگرش افراد این جامعه به ملحدان است، چرا که 60 درصد از شرکت کنندگان در این تحقیقات دیدگاه بسیار مثبتی به این افراد داشته و یا 61 درصد بومیان کانادا را بسیار مثبت درنظر گرفته اند.

رویکرد ضداسلامی در کبک

درکبک همچنین بحثهای داغی برسر پوشیدن حجاب درجریان بوده است. این تحقیق بین 20 سپتامبر و 3 اکتبر با حاشیه خطای مثبت و منفی دو درصد انجام شده است.

جک جدواب مدیر اجرایی انجمن مطالعات کانادایی اعتقاد دارد نتایج این تحقیقات نشان می دهد که هنوز هم پس از گذشت یک دهه از یازدهم سپتامبر نگرش غرب به مسلمانان منفی است.

وی افزود: یک دهه پیش باور شایع این بود که ترویج هماهنگی اجتماعی به غلبه بر لحن خصومت آمیز یا تسکین تنشهای عمومی میان مردم یک جامعه و اقلیتهای مشهود آن جامعه است اما آنچه امروز ایجاد شده تمرکز بر مسلمانان و غیرمسلمانان است.

نخستین شهردار مسلمان بردفورد نامزد دریافت جایزه زن سال بریتانیا است

نخستین زن مسلمانی که به عنوان شهردار بردفورد در بریتانیا فعال است در میان نامزدهای جایزه زنان سال قرار گرفت که قرار است مراسم آن دوشنبه 25 مهرماه برگزار شود.

نویده اکرم نخستین زن مسلمان شهردار در بریتانیا در شهر راچدال بریتانیا متولد شد و از دانشگاه روانشناسی منچستر فارغ التحصیل شده و تحصیلات خود را در رشته جامعه شناسی دانشگاه پنجاب ادامه داده است.

وی ازدواج کرده، سه فرزند دارد و از سال 2004 به عنوان عضو حزب کار در بردفورد فعال است و پیشتر اظهار داشته که قصد دارد از فرصت فعالیت به عنوان شهردار برفورد استفاده کند تا سفیرفعال شهری باشد که نسبت به آن احساس تعلق خاطر می کند.