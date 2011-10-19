بسته عفاف و حجاب در 18 شهرستان خراسان رضوی توزیع می شود

حجت الاسلام جودکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این مجموعه نمایشگاهی که شامل 25 تابلوی نفیس، طراحی مناسب و متن شیواست پس از تهیه محتوا و با بررسی گروهی از روانشناسان و جامعه شناسان تولید شد که با استقبال مخاطبان مواجه شده است.

وی بیان کرد: این مجموعه ابتدا به صورت آزمایشی در نمایشگاه های عفاف و حجاب پارک ملت، قرآن و عترت و نمایشگاه پدافند غیر عامل به نمایش درآمد و بعد از اینکه مورد استقبال پر شور مخاطبان قرار گرفت برای سایر شهرستانها تهیه و در اسرع وقت در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.