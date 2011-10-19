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۲۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۵:۴۵

جودکی:

بسته عفاف و حجاب در 18 شهرستان خراسان رضوی توزیع می شود

بسته عفاف و حجاب در 18 شهرستان خراسان رضوی توزیع می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی گفت: در راستای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه مجموعه نمایشگاهی عفاف و حجاب توسط این اداره کل تهیه و در 18 شهرستان توزیع می شود.

حجت الاسلام جودکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این مجموعه نمایشگاهی که شامل 25 تابلوی نفیس، طراحی مناسب و متن شیواست پس از تهیه محتوا و با بررسی گروهی از روانشناسان و جامعه شناسان تولید شد که با استقبال مخاطبان مواجه شده است.

وی بیان کرد: این مجموعه ابتدا به صورت آزمایشی در نمایشگاه های عفاف و حجاب پارک ملت، قرآن و عترت و نمایشگاه پدافند غیر عامل به نمایش درآمد و بعد از اینکه مورد استقبال پر شور مخاطبان قرار گرفت برای سایر شهرستانها تهیه و در اسرع وقت در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 1437882

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