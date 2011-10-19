کمیته بررسی مشکلات تعاونی های مسکن مهر در خراسان رضوی تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر لبافی صبح چهارشنبه در اولین جلسه این کمیته که در دفتر وی برگزار شد، گفت: فعالیت های خوبی توسط شرکت های تعاونی مسکن مهر تا کنون انجام شده است ولی بعضی از پروژه های مسکن در استان، به ویژه در شهر جدید گلبهار از سرعت کافی بر خوردار نیست.

لبافی افزود: توسط شرکت های تعاونی مسکن در خراسان رضوی بیش از 38 هزار واحد در حال ساخت است که پیشرفت در تعدادی از پروژه ها 60 درصد و در تعدادی دیگر کمتر از این رقم است.

لبافی در این جلسه که مدیرعامل اتحادیه مسکن مهر خراسان رضوی، مدیران اتحادیه های مسکن مهر فرهنگیان، کارگران، خانه صنعت و معدن و اتحادیه مسکن مهر مشهد شرکت داشتند، خواستار رفع مشکلات تعاونی ها ی مسکن مهر به ویژه در شهر جدید گلبهار شد.

جعفر آقاملائی مدیر شعب بانک مسکن در خراسان رضوی با اعلام آمادگی برای پرداخت تسهیلات به تعاونی های مسکن مهر در استان گفت: بانک مسکن در خصوص اعطای تسهیلات به شرکت های تعاونی براساس ضوابط و مقررات هیج مشکلی ندارد.

محمد رضا قاسمی مدیرکل مسکن و شهرسازی خراسان رضوی نیز در این جلسه پیشنهاد مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مبنی بر تشکیل کمیته پیگیری مشکلات تعاونی های مسکن را به فال نیک گرفت و مقرر شد این کمیته مشکلات مطروحه توسط مدیران اتحادیه ها را پیگیری و بطور هفتگی مصوبات را گزرش کنند.

در این جلسه هریک از مدیران اتحادیه های مسکن مهر به مشکلات حوزه کاری خود از جمله تمدید رتبه بندی شر کت های ساختمانی، جذب متقاضی جدید و جایگزین، افزایش سهم آورده اعضا مطالبی را بیان داشتند.

گفتنی است، این کمیته با حضور مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی، مدیرکل مسکن و شهرسازی، سرپرستی بانک مسکن و کارشناسان و مدیران اتحادیه های مسکن مهر تشکیل می شود.