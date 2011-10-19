کنگره قرآنی در چهارمحال و بختیاری برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید منصور کاظمی صبح چهارشنبه در جمع اصحاب رسانه اظهار داشت: بهترین و محکم ترین راه برای هدایت افراد توسل به معانی قرآن کریم است.

وی تصریح کرد: قرآن باید در همه سطوح جامعه پرورش داده شود و در این زمینه باید قهرمان پروری شود.

کاظمی عنوان کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در جنگ هشت ساله ایران بر اساس آموزه های قرآن کریم توانستند در برابر دنیای کفر بایستند.

وی با بیان اینکه نیروهای مسلح ایران تفاوت شاخصی با نیروهای مسلح جهان دارد، اذعان داشت: تفاوت شاخص نیروهای مسلح ایران با دیگر نیروهای مسلح جهان قرآن است.

کاظمی زمان برگزاری کنگره سراسری فعالان و علاقه مندان قرآنی پیشکسوت نیروهای مسلح و خانواده آنان در 30 استان مناطق چهارگانه استان تهران خبر داد و گفت: کنگره در هفته اول آبان ماه در سراسر کشور برگزار می شود و کسانی که مقالاتی را در زمینه حفظ و قرائت قرآن ارائه دهند شناسایی و از آنها تجلیل می شود.

