به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب که موضوع آن شاخه خون از مسائل فیزیولوژی انسان است، درباره ساختار خون، دستگاه انتقال و گردش خون در بدن، رگ‌ها، قلب و ... است. کودکان 8 تا 12 سال می‌توانند با خواندن این کتاب، به سئوالاتی مانند «خون چیست؟»، «چرا خون قرمز است؟»، «کار رگ‌ها چیست؟» یا «درباره قلب سالم چه می‌دانیم؟» پاسخ بدهند.

این کتاب با نگاهی تازه به سیستم گردش خون در بدن و با روشی سرگرم‌کننده، نوجوانان را با حقایق علمی و کلیدی آشنا می‌کند.

خون ـ خون سرخ، خون چیست؟، چرا خون قرمز است؟، سلول‌ای خونی سفید، پلاسما و پلاکت‌ها، رگ‌های خونی، یک قلب داشته باشید، ضربان قلب، تند و آرام، قلب سالم و واژه‌نامه، عناوین اصلی مطالب این کتاب هستند.

در قسمتی از این کتاب می‌خوانیم:

سلول‌های خونی سفید، زیر میکروسکوپ سفید دیده می‌شوند. در حالی که آن‌ها واقعا سفید نیستند. آن‌ها از یک ماده چسبنده شفاف مانند ژله تشکیل می‌شوند. سلول‌های خونی سفید از سلول‌های خونی قرمز بزرگ‌تر هستند. این سلول‌ها به بدنت کمک می‌کنند تا میکروب‌های مضر بیماری‌زا را از بین ببرند.

این کتاب با 24 صفحه به صورت مصور و رنگی، با شمارگان 2 هزار و 500 نسخه و قیمت 2 هزار و 500 تومان منتشر شده است.