آغاز به کار اتاقهای فکر تامین ‌اجتماعی در آینده نزدیک

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رحمت‌الله حافظی شفافیت در عملکرد را یکی از مهمترین برنامه‌ها و اولویتهای این سازمان برشمرد و گفت: در این راستا 1835 حساب وصول درآمد سازمان تامین‌اجتماعی در یک حساب متمرکز شد تا امکان نظارت صحیح و شفافیت بیشتر فراهم شود.

وی تدوین برنامه عملیاتی سازمان تامین‌اجتماعی و نظارت صحیح بر اجرای این برنامه را از دیگر راههای افزایش شفافیت عملکرد دانست و افزود: براساس برنامه عملیاتی سازمان در سال جاری حوزه‌های مختلف ستادی سازمان تامین‌اجتماعی اجرای 8 هزار ریز برنامه را در دستور کار دارند و میزان پیشرفت در اجرای این برنامه‌ها نیز در فواصل زمانی مختلف ارزیابی می‌شود.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، تدوین برنامه عملیاتی را زمینه‌ساز پیشگیری از موازی‌کاری و همچنین غفلت از اجرای برخی برنامه‌ها ارزیابی کرد و ادامه داد: براساس برنامه عملیاتی سازمان، سازوکار نظارت و ارزیابی در رابطه با میزان پیشرفت در اجرای برنامه‌ها در نظر گرفته شده است و نظارت بر میزان اجرای برنامه‌ها از طریق نرم‌افزار مدیریت کسب و کار (BI) انجام می‌شود که بر این اساس اختصاص اعتبار به هر حوزه براساس میزان پیشرفت در اجرای برنامه انجام می‌شود.

حافظی با اظهار رضایت از اجرای برنامه عملیاتی در حوزه‌های ستادی سازمان تأمین‌اجتماعی، گفت: باتوجه به اجرای موفقیت ‌آمیز این برنامه و آموزش اجرای آن در سطح استانها از سال آینده اجرای این برنامه در سطح کشور در دستور کار قرار می‌گیرد.

وی در ادامه از شروع به کار اتاقهای فکر سازمان تامین‌اجتماعی برای استفاده از نظرات و دیدگاههای بازنشستگان و سایر صاحبنظران خبر داد و گفت:‌ اتاقهای فکر تأمین‌اجتماعی در سه حوزه بیمه‌ای، درمانی و اقتصادی بزودی آغاز به کار می‌کنند و بازنشستگان، بیمه‌شدگان، کارفرمایان، همکاران و تمامی صاحبنظران می‌توانند نظرات و دیدگاه‌های خود را از طریق این اتاق‌ها به مبادی تصمیم‌گیری در سازمان تأمین‌اجتماعی منتقل نمایند.