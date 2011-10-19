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۲۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۵:۵۱

حجت الله واعظی نژاد:

دو هزار نامه مردمی در امور "وظیفه عمومی" رسیدگی شد

دو هزار نامه مردمی در امور "وظیفه عمومی" رسیدگی شد

کرمانشاه - ‌خبرگزاری مهر: نماینده سازمان وظیفه عمومی ناجا گفت: در مدت 7 روز از فعالیت ستاد رسیدگی، به درخواست بیش از 200 نفر از مشمولان و خانواده های آنان به صورت حضوری رسیدگی شد و به دو هزار و 100 فقره نامه نیز پاسخ داده شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حجت الله واعظی نژاد گفت: در راستای سفر مقام معظم رهبری به استان کرمانشاه به بیش از دو هزار درخواست مردمی در امور وظیفه عمومی رسیدگی شد.

نماینده سازمان وظیفه عمومی ناجا در ستاد رسیدگی به درخواست های مردمی ویژه سفر مقام معظم رهبری به استان کرمانشاه، گفت: همزمان با آغاز سفر مقام معظم رهبری به این استان، کارشناسان سازمان وظیفه عمومی در ستاد رسیدگی به درخواست های مردمی مستقر شده و به مشکلات مردم در امور وظیفه عمومی رسیدگی کردند.

وی افزود: در مدت 7 روز از فعالیت ستاد رسیدگی، در مجموع به درخواست بیش از 200 نفر از مشمولان و خانواده های آنان که به صورت حضوری به این ستاد مراجعه کرده بودند رسیدگی شده و به دو هزار و 100 فقره نامه نیز که در همین ارتباط واصل شده پس از رسیدگی، پاسخ داده شد.

واعظی نژاد در پایان گفت: بیشترین مراجعات در ارتباط با توجیه غیبت کمتر از 6 ماه مشمولان برای ادامه تحصیل در دانشگاه ها بوده است.

 

 
کد مطلب 1437897

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