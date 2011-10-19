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۲۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۶:۵۵

مسابقات والیبال محلات بانوان مشهد پایان یافت

مسابقات والیبال محلات بانوان مشهد پایان یافت

مشهد - خبرگزاری مهر: مسابقات والیبال بانوان محلات مشهد با معرفی تیم‌های برتر در سه رده سنی به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات والیبال دومین المپیاد ورزشی محلات مشهد یادواره شهدای هشت سال دفاع مقدس در رده بانوان در سالن دانش آموز برگزار شد.

در پایان این رقابت‌ها و در رده سنی زیر 20 سال تیم گل نرگس از منطقه 9 به مقام قهرمانی دست یافت و تیم‌های شهید تیموری از منطقه 11 و شهید جهان آرا از همین منطقه به ترتیب در مکان‌های دوم و سوم جای گرفتتند.

در رده سنی 21 تا 30 سال این رقابتها نیز تیم شهید پیروز از منطقه شش در سکوی قهرمانی جای گرفت و تیم‌های شهید شاهینی از منطقه پنج و شهید باقری از منطقه 12 به ترتیب در مکان‌های دوم و سوم جای گرفتند.

در دره سنی 31 سال به بالا نیز پس از تیم شهید شیرودی از منطقه 10 که به مقام قهرمانی رسید، تیم‌های سرخ آبی گرایلی از منطقه یک و کشاورز از منطقه 9 به ترتیب در مکان‌های دوم و سوم جای گرفتند.

گفتنی است، در رقابت‌های والیبال محلات بانوان 228 تیم مناطق 13 گانه شهرداری مشهد با یکدیگر به رقابت پرداختند.

کد مطلب 1437903

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