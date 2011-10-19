"تهران 1390 خورشیدی" در نیشابور به روی صحنه تئاتر رفت

محمود عباس نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان داشت: این نمایش به نویسندگی سلما سلامتی و کارگردانی هنرمند جوان نیشابوری محسن مسعودی فر به روی صحنه رفت.

وی گفت: در این نمایش بازیگران صاحب نام نیشابوری: علی جهان تیغ، رضا ایزدی، یلدا دهجوریان، بهاره چمبری، وحید زروندی و یونس رضوی به ایفای نقش پرداخته اند و فرامرز فضلی، ناصر تفضلی، علیرضا زرگریانی، فاطمه حاجی آبادی، مهری جوریان و محمد عراقی در مقام آهنگ ساز، موسیقی، دکور، گریمور و نور همکاری دارند.

عباس نژاد به داستان این نمایش اشاره کرد و گفت: دختر وپسری با هم ازدواج کرده اند که پدر دختر با این ازدواج مخالف است که نتیجه آن درگیر یهایی را به وجود می آورد که ...

وی تصریح کرد : نمایش "تهران 1390 خورشیدی" 26 مهر جاری همزمان با بیست و یکمین جشنواره تئاتر خراسان رضوی "رضوان" ویژه عموم هنرمندان و مردم فرهنگ و هنر دوست نیشابوری به روی صحنه رفت و تا پایان مهر ماه نیز ادامه دارد.