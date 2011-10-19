اهمیت گردش مالی در حوزه فرهنگ/ تولید آثار فاخر در سازمان تبلیغات اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام دکتر سید مهدی خاموشی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی امروز چهارشنبه 27 مهر در همایش اقتصاد فرهنگ گفت: انجام کار فرهنگی معمولا با ارائه یک محصول فرهنگی همراه است و امروزه میزان و تنوع این کالاها به قدری زیاد شده که سهم بسزایی از تولیدات کشورها را به خود اختصاص داده است.

عضو شورای انقلاب فرهنگی یادآور شد: مدتی پیش گزارشی در شورای عالی انقلاب فرهنگی ارئه شد مبنی بر اینکه اولین رتبه صادرات فرهنگی در دنیا متعلق به آمریکا است و دومین کشور با فاصله ای معنادار کشور فرانسه است و سومین رتبه باز با فاصله ای معنا دار متعلق به انگلیس است. در آنجا به این فکر افتادم که چرا کشور ما که این همه به فکر تولید قطعات صنعتی و گسترش صنایع است نباید به فکر تولید محصولات فرهنگی باشد.

سید مهدی خاموشی گفت: به صراحت می گویم که در بخش تولید اربابان فرهنگ در کشور ما از اربابان صنایع پیشتر هستند. اما مشکل اساسی در این حوزه بحث انتشار و بازاریابی این محصولات است، مثلا ما فیلم سینمایی خوب زیاد تولید می کنیم ولی نمی توانیم خوب بفروشیم.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی گفت: اگر "هنر نزد ایرانیان است و بس" این وظیفه ما را بیشتر می کند. ما باید برای عرضه و فروش محصولات فرهنگی بیشتر کار کنیم. یکی از نکات مهمی که در سازمان تبلیغات مد نظر داریم، حرکت به سوی تولید آثار فاخر و با کیفیت و همچنین توزیع آن ها در داخل و خارج در سطح حجیم و با کیفیت است.

وی اضافه کرد: در حوزه هنری در زمینه های سینما و انیمیشن کارهای مطلوبی انجام و فروش خوبی هم داشته است. همچنین در حوزه محصولات فرهنگی و کتاب در سال های اخیر حرکت رو به رشدی را شاهد بوده ایم اگر چه این ها هنوز موجب اقناع ما نیست و باید رشد بیشتری داشته باشیم.

رئیس سازمان تبلیغات از عرضه 400 عنوان کتاب جیبی در نمایشگاه کتاب آتی خبر داد و گفت: در شاخه های کتاب کودک و نوجوان و کتاب های جیبی در حجم وسیع و با قیمت ارزان اقداماتی صورت گرفته است.

دکتر خاموشی همچنین به فعالیت های تولیدی حوزه در زمینه های بازی های رایانه ای در مؤسسه تبیان و مراکز دیگر و همچنین آثار انیمیشن اشاره کرد و گفت: سودآوری انیمیشن قطعی ست و با تولید این آثار می توانیم منطقه را فتح کرده و بازار محصولات وارداتی را از آن خود کنیم.

خاموشی همچنین به کارهای انجام شده در حوزه فناوری و تبادل اطلاعات پرداخت و گفت: در جهان امروز نرخ سودآوری تبادل اطلاعات ثانیه ای محاسبه می شود و ثانیه ای افزایش پول را به همراه دارد، فقط باید با ادبیات و این حوزه آشنا شد و از حجم داده ها سود جست و سازمان تبلیغات اسلامی در این راستا مرکز بانک داده و زیرساخت های آن را تامین کرده است.

نخستین همایش اقتصاد فرهنگ امروز چهار شنبه 27 مهر ماه در تالار سوره حوزه هنری برگزار شد. این همایش با مشارکت دانشگاه سوره، حوزه هنری، سازمان تبلیغات اسلامی، شورای اقتصاد فرهنگ سازمان تبلیغات اسلامی، مؤسسه فرهنگی تبیان و شرکت پویا مهر برگزار شد.