دويچه وله :‌ رياست هلند بر اتحاديه اروپايي مثبت ارزيابي شده است

به گزارش خبرگزاري مهر اين شبكه خبري با اشاره به رياست كنوني هلند افزود : ژان - پيتر بالكنند نخست وزير هلند اقدامات قابل توجهي انجام داده است كه از آن جمله مي توان به گفتگوهاي صورت گرفته در خصوص عضويت تركيه در اتحاديه اروپايي اشاره كرد .

بالكنند در سلسله گفتگوهايي كه پيرامون اين مسئله برگزار شد بارها از " رجب طيب اردوغان " نخست وزير تركيه خواست تا با به رسميت شناختن قبرس به اختلاف نظرهاي موجود پايان دهد .

اين شبكه خبري با بيان اين مطلب كه بالكنند به دليل چهره اي كه دارد در ميان مردم كشور خود به هري پاتر معروف است ، نوشت : برخي از آگاهان سياسي بر اين باور هستند كه نخست وزير هلند همانند هري پاتر دست به اقدامات غيرقابل تصوري زده است كه از آن جمله مي توان به مذاكرات تاريخي اتحاديه اروپايي با مقامات تركيه و قبرس اشاره كرد .

دويچه وله در ادامه تصريح كرد : از ديگر اقدامات قابل توجه هلند در زمان رياست خود در اتحاديه اروپايي مي توان به اقدامات اين كشور در زمينه مسائل اقتصادي اين اتحاديه اشاره كرد .

بالكنند در ديدار و گفتگوهاي خود با مسئولان اقتصادي كشورهاي عضو اتحاديه اروپايي منجر به بسط و گسترش روابط اقتصادي ميان آنها شد .

يكي از نكات ضعف هلند در دوره شش ماهه رياست اتحاديه اروپايي مسئله مهاجرت غيرقانوني است . كشورهاي اتحاديه اروپايي در نظر دارند در 5 سال آينده قوانين خاصي را براي مهاجرت به كشورهاي اروپايي وضع نمايد .

دويچه وله در پايان نوشت : بررسي دوره شش ماهه رياست هلند بر اتحاديه اروپايي حاكي از موفقيت اين كشور در اداره اوضاع كشورهاي اروپايي است .