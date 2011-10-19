بیست و دومین جشنواره تئاتر استان مرکزی در اراک گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، آیین گشایش این جشنواره ظهر چهارشنبه با اجرای نمایش "مکافات سرجوخه" کاری از گروه نمایشی شهرستان تفرش در بخش جنبی آغاز شد.

براساس این گزارش در مدت 3 روز برگزاری جشنواره 8 نمایش در بخش مسابقه و 2 نمایش در بخش جنبی جشنواره اجرا خواهند شد.

نمایش های داستان یک مرد کاری از گروه نمایش اراک، نمایش خنکار ختم خاطره کاری از گروه نمایش ساوه، نمایش هتل بی ستاره کاری از گروه نمایش اراک در روز اول این جشنواره به روی صحنه خواهند رفت.

در روز دوم جشنواره نیز نمایش های خورشید پا به ماه است کاری از گروه نمایشی اراک، مکبث به روایت کوچه و بازار کاری از گروه نمایش اراک، بوی بهشت کاری از گروه نمایش اراک و سفرنامه مرجان کاری از گروه نمایش خمین به روی صحنه خواهند رفت.

این گزارش می افزاید؛ بیست و دومین جشنواره تئاتر استان مرکزی نیز با اجرای نمایش حصار حصون کاری از گروه نمایش ساوه در روز سوم به کار خود پایان خواهد داد.

گفتنی است 2 نمایش مکافات سرجوخه و تعزیه سوگ سیاوش نیز در بخش جنبی این جشنواره اجرا می شوند.

برگزاری جلسات نقد و بررسی و آموزش نقد نمایشنامه ها از دیگر برنامه های جنبی بیست و دومین جشنواره تئاتر استان مرکزی است.