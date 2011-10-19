مشکلات واحدهای صنعتی محور غرب مشهد پیگیری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی صفرزاده صبح چهارشنبه در حاشیه نشستی که به منظور رفع مشکلات واحدهای صنعتی محور غرب مشهد با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی برگزار شد به خبرنگاران اظهار کرد: ‌با توجه به استقرار واحدهای بزرگ و قدیمی صنعتی استان و حجم عظیم سرمایه گذاری صنعتی انجام شده دراین محور، اتخاذ هرگونه تصمیم عجولانه و غیرکارشناسی لطمات جبران ناپذیری را به صنعت وارد خواهد کرد.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تصریح کرد: حفظ واحدهای فعال دارای مجوزهای صنعتی و امکان توسعه برخی واحدها با رعایت مقررات زیست محیطی در جهت ارتقاء تکنولوژی نیز از جمله مواردی است که باید مورد توجه دستگاههای تصمیم گیر در این محور قرار گیرد.

شایان ذکر است در این جلسه تنی چند از کارآفرینان صنعتی به نمایندگی از سوی واحدهای مستقر در محور غرب مشهد ضمن استقبال از طرح ساماندهی فعالیتهای اقتصادی در این محور خواستار توجه به مواردی چون استفاده از نظرات نمایندگان بخش خصوصی صنعت در تهیه طرحهای تفصیلی و جامع شهر مشهد بویژه در محور مذکور شدند.

کار آفرینان رعایت مصوبه جلسه کارآفرینان صنعتی که در آن بر عدم هرگونه اعمال محدودیت جهت تعطیلی و پلمپ این واحدها توسط شهرداری تاکید شده است را توسط مسئولان خواستار شدند.