30 غرفه نمایشگاهی در هفته فرهنگی گلستان در تهران برپا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، قربان عباسی در این زمینه افزود: این نمایشگاه شامل 27 غرفه صنایع دستی و سه غرفه از معاونت‎های میراث فرهنگی، جاذبه‎های گردشگری و قابلیت‎های سرمایه‎گذاری و صنایع دستی این استان، سه آلاچیق ترکمن و یک سازه بافت قدیم گرگان در ارگ آزادی تهران است.

وی اظهار داشت: نظر به اینکه جشنواره‎ها و نمایشگاه‎ها، فرصت خوبی برای معرفی استان‎ها است نسبت به اجرای برنامه‎های فرهنگی و هنری و معرفی فرهنگ بومی و منطقه‎ای هر استان در پایتخت اقدام شده است.

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان گفت: همچنین غرفه‎های سوزن‎دوزی ترکمن، پلاس‎بافی، گلیم‎بافی، فرش‎بافی و لباس محلی علی‎آبادکتول، پارچه بافی سنتی و لباس محلی ترکمن، ابریشم‎بافی، جاجیم‎بافی و نمد مالی معرق و پیکره تراشی و چادر شب‎بافی و همچنین عرضه غذاهای محلی نیز برپا شد.



وی ادامه داد: سه گروه موسیقی و آیینی استان گلستان شامل سیستانی، کتولی و ترکمن نیز در این جشنواره به اجرای برنامه می‎پردازند.



عباسی تصریح کرد: استان گلستان با وجود بیش از یک هزار و 500 جاذبه تاریخی و گردشگری و مناطق دیدنی فراوان و همچنین وجود اقوام مختلف و سنت‎های گوناگون به عنوان یکی از فعال‎ترین استان‎ها در هفته فرهنگی استان‎ها حاضر شده است.



وی برگزاری هفته فرهنگی استان‎ها را حرکتی مثبت ارزیابی کرد و متذکر شد: با ارائه برنامه‎ها و محصولات فرهنگی، مردم با فرهنگ و رسوم هر استان آشنا می‎شوند و بی‎تردید این امر، توسعه صنعت گردشگری را به دنبال خواهد داشت.



برنامه‎های هفته فرهنگی استان گلستان، 23 تا 29 مهر ماه در ارگ آزادی تهران در حال اجراست.