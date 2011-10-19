30 غرفه نمایشگاهی در هفته فرهنگی گلستان در تهران برپا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، قربان عباسی در این زمینه افزود: این نمایشگاه شامل 27 غرفه صنایع دستی و سه غرفه از معاونتهای میراث فرهنگی، جاذبههای گردشگری و قابلیتهای سرمایهگذاری و صنایع دستی این استان، سه آلاچیق ترکمن و یک سازه بافت قدیم گرگان در ارگ آزادی تهران است.
وی اظهار داشت: نظر به اینکه جشنوارهها و نمایشگاهها، فرصت خوبی برای معرفی استانها است نسبت به اجرای برنامههای فرهنگی و هنری و معرفی فرهنگ بومی و منطقهای هر استان در پایتخت اقدام شده است.
سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان گفت: همچنین غرفههای سوزندوزی ترکمن، پلاسبافی، گلیمبافی، فرشبافی و لباس محلی علیآبادکتول، پارچه بافی سنتی و لباس محلی ترکمن، ابریشمبافی، جاجیمبافی و نمد مالی معرق و پیکره تراشی و چادر شببافی و همچنین عرضه غذاهای محلی نیز برپا شد.
وی ادامه داد: سه گروه موسیقی و آیینی استان گلستان شامل سیستانی، کتولی و ترکمن نیز در این جشنواره به اجرای برنامه میپردازند.
عباسی تصریح کرد: استان گلستان با وجود بیش از یک هزار و 500 جاذبه تاریخی و گردشگری و مناطق دیدنی فراوان و همچنین وجود اقوام مختلف و سنتهای گوناگون به عنوان یکی از فعالترین استانها در هفته فرهنگی استانها حاضر شده است.
وی برگزاری هفته فرهنگی استانها را حرکتی مثبت ارزیابی کرد و متذکر شد: با ارائه برنامهها و محصولات فرهنگی، مردم با فرهنگ و رسوم هر استان آشنا میشوند و بیتردید این امر، توسعه صنعت گردشگری را به دنبال خواهد داشت.
برنامههای هفته فرهنگی استان گلستان، 23 تا 29 مهر ماه در ارگ آزادی تهران در حال اجراست.
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